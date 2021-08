Multe dansuri, muzică şi voie bună. Locuitorii oraşului Cricova au sărbătorit aniversarea a 590 de ani de la prima atestare documentară a localităţii

Multe dansuri, muzică şi voie bună. Aşa au sărbătorit locuitorii oraşului Cricova aniversarea a 590 de ani de la prima atestare documentară a localităţii. Oamenii au avut parte de un spectacol la care au participat câteva ansambluri folclorice, iar la final au întins cu toţii o horă. Sărbătoarea a început cu întâmpinarea oaspeţilor şi cu depunerea de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.Ansamblului folcloric "Hora Mare" a deschis apoi petrecerea.Locuitorii oraşului Cricova au aşteptat cu nerăbdare evenimentul, mai ales că în perioada pandemiei au dus dorul sărbătorilor."Foarte frumos, foarte bine. Suntem bucuroşi că am ajuns în ziua de astăzi, suntem tare fericiţi şi poftim toată Moldova la noi la sărbătoare!""Eu deja m-am deprins, chiar este frumos. S-a schimbat tare mult Cricova şi se fac tare multe, asta e păcat de spus."Oamenii au putut admira şi expoziţii tematice realizate de copiii de la şcoală şi de la grădiniţă.ELENA BOLOCAN. directul Liceului Teoretic ,,Alexei Mateevici":"Noi am venit cu expoziţia Casa Mare, care este constituită din mai multe elemente cu cele mai vechi tradiţii şi obiceiuri ce ţine de prosoape, ce ţine de covorul moldovenesc."NADEJDA PINTIUC, educatoare la grădiniţa nr.33, Cricova:"Ne străduim în fiecare an de Hramul Cricovei să facem astfel de expoziţii frumoase. Am încercat să facem ceva frumos ca să reprezentăm instituţia, de asemenea ne-au ajutat şi părinţii, uitaţi ce dulciuri frumoase au confecţionat, iar doamnele bucătărese, uitaţi ce plăcinţele au pregătit."Valentin Guţan este primar din 1987 şi spune că fără sprijinul oamenilor, oraşul nu ar fi atât de prosper.VALENTIN GUŢAN, primarul oraşului Cricova:"Sunt mândru că într-adevăr locuitorii oraşului Cricova îşi aduc aportul la dezvoltarea acestei localităţi. Şi tot ceea ce s-a făcut, ce am făcut, chiar dacă vorbim astăzi că primarul de Cricova a activat 35 de ani, ăsta nu este meritul meu, este meritul tuturor şi în primul rând al cetăţenilor."Muzica şi dansurile au continuat până târziu, iar oameni s-au prins şi în horă.Orașul Cricova a fost menționat documentar pentru prima dată în 31 iulie 1431, cu numele Vadul Pietrei, iar cu denumirea Cricovul apare în 12 martie 1656. Localitatea este cunoscută pentru galeriile de peste 120 kilometri folosite la depozitarea vinului. Cricova este supranumită și orașul stropilor de soare.