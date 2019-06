Motivul pentru care Vladimir Cebotari l-a numit pe Andrei Năstase analfabet juridic (VIDEO)

Analfabet juridic, aşa l-a numit vicepreşedintele Partidului Democrat, Vladimir Cebotari, pe ministrul de interne Andrei Năstase.



Astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, Cebotari a fost întrebat de jurnaliști cum comentează faptul că Năstase a cerut ridicarea imunităţii președintelui PDM Vladimir Plahotniuc, care este şi deputat în Parlamentul Republicii Moldova.



„Domnul Năstase, din păcate nu-mi doresc să-mi numesc colegii într-un mod sau altul, dar trebuie să recunosc că nu am alt cuvânt în adresa dumnealui decât ANALFABET JURIDIC. Doar procuratura poate să vină cu o astfel de solicitare în adresa unor persoane care sunt protejate de imunitate parlamentară și doar dacă sunt probe veridice și foarte clare. Articole, din nu știu care ziaruțe sau portaluri, care tot ei le scriu, din păcate, nu sunt probe", a spus Vladimir Cebotari



Totodată, Vladimir Cebotari a menţionat că îi este ruşine de aşa un ministru de interne:



"Eu astăzi am auzit atâtea istorioare în Parlament și mie-mi este rușine că noi avem un astfel de ministru al Afacerilor Interne, care își permite să amăgească atât de obraznic toată lumea. Parcă toți am fi niște analfabeți, vorbindu-ne despre nu știu ce numere de mandate de arest și nu știu care pericole. Dumnealor și astăzi continuă încă să sperie lumea. De cine să-i sperie ei? Deja încep, probabil, să se teamă singuri de ei",a mai conchis Cebotari.