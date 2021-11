Motivul pentru care tot mai mulţi cetăţeni străini vin în Moldova ca să se vaccineze împotriva COVID

Un tânăr din Rusia a venit în Moldova pentru a primi serul Johnson & Johnson, deoarece costurile de călătorie sunt mai mici şi nu trebuie să stea în carantină."- V-aţi vaccinat gratuit? - Da. - Şi v-au oferit şi certificat de vaccinare? - Da, şi cu acest QR Cod pot călători în statele care recunosc vaccinul Johnson&Johnson", a spus tânărul.Iar un bărbat, la fel din Federaţia Rusă, a venit după a doua doză de Pfizer, deoarece acest ser nu este disponibil în ţara sa:"- Prima oară eram într-o deplasare de serviciu, dar pentru că am avut posibilitatea să mă vaccinez, am făcut-o. Atunci am aflat că pot să mă imunizez fără rând şi programare. Aşa că am venit să-mi administrez şi a doua doză."Până vineri la amiază, la centrul municipal de vaccinare s-au imunizat peste 50 de cetăţeni străini. Cei mai mulţi sunt din Rusia, dar unii au venit şi din Extremul Orient."Foarte mulţi ruşi vin la noi să se vaccineze anume cu Johnson. Da, au fost şi de prin Kazahstan, Belarus, au fost şi din Republica Chineză chiar. Ruşii spun că vin să se vaccineze la noi, deoarece Pfizer, Johnson chiar şi AstraZeneca nu îl au la ei, doar Sputnik-V au", a declarat Gabriela Negură, asistent medical Centrul Municipal de Vaccinare.În planul naţional de imunizare este prevăzută vaccinarea doar a cetăţenilor moldoveni şi a celor străini care au viză de reşedinţă în ţara noastră. Totuşi, medicii au găsit o soluţie."În sistemul nostru de înregistrare electronică este aşa o oportunitate unde este IDNP-ul nostru din 13 cifre sau alt tip de paşaport, bifăm alt tip şi introducem datele din paşaportul pe care îl au", a spus Cristina Boclincă, şef centrul municipal de vaccinare.Specialiştii susţin că nu pot să refuze vaccinarea străinilor, deoarece autorităţile nu au reglementat expres cine poate beneficia de imunizare."Eu fiind medic epidemiolog şi promovez vaccinarea şi cine vine la noi pe toţi îi vaccinăm. Nu îi întrebăm de unde sunt, dar ce ai venit, dar du-te şi te vaccinează de unde ai venit", a precizat Cristina Boclincă.Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, străinii vaccinaţi în Moldova nu sunt incluşi în statistica oficială.