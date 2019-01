Motivul pentru care soţia lui Meng Hongwei a cerut azil în Franţa

, scrie agerpres.ro. Meng Hongwei a dispărut la sfârşitul lunii septembrie la întoarcerea sa în ţară şi a demisionat din fruntea organizaţiei de poliţie printr-o scrisoare pe 7 octombrie, după ce Beijingul a anunţat că este investigat pentru că ar fi "acceptat mită".Soţia sa, Grace Meng, care a rămas în Lyon, unde se află sediul Interpol, a afirmat vineri că are nevoie de ajutor din partea guvernului francez şi a povestit că a fost victima unei "încercări de răpire".Ea a afirmat că la începutul lunii octombrie a primit vizita a doi oameni de afaceri chinezi, care i-au cerut să-i însoţească în Cehia cu un avion privat. După ce ea a refuzat, ei au revenit două zile mai târziu pentru "a-i propune să o ducă într-un tur al oraşelor din Europa"."După încercarea de răpire, am anunţat poliţia, care m-a pus sub protecţie, împreună cu gemenii mei de şapte ani", a spus Grace Meng.În octombrie anul trecut, Grace Meng şi-a exprimat deja teama că nu ar fi în siguranţă şi a acuzat guvernul chinez de "persecuţie politică", într-un interviu acordat canalului britanic BBC.Comisia Naţională de Supraveghere, organismul anticorupţie din China, care anchetează cazul lui Meng Hongwei, poate ţine suspecţii într-o locaţie secretă timp de şase luni fără să le anunţe familia sau să le ofere acces la un avocat.Alegerea lui Meng Hongwei la conducerea Interpol în 2016 a fost văzută ca o victorie pentru China, în pofida îngrijorărilor ridicate de apărătorii drepturilor omului.