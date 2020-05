Motivul pentru care Renault, Nissan şi Mitsubishi anunţă restructurarea alianţei lor

Partenerii din cadrul alianţei utilizează schema leader-follower pentru a spori eficienţa şi competitivitatea produselor şi tehnologiilor, iar aproape 50% din modele vor fi dezvoltate şi produse în conformitate cu schema leader-follower până în 2025, scrie agerpres.ro Producătorii auto vor să-şi reducă costurilor împărţind mai sistematic producţia lor. Investiţiile per model vor fi reduse cu până la 40% pentru vehiculele incluse în noua schemă.Într-o declaraţie comună, Renault, Nissan şi Mitsubishi au anunţat că fiecare membru este de referinţă pentru regiuni, acţionând ca o poartă de acces şi ca un mecanism de sprijin pentru competitivitatea tuturor partenerilor. Astfel, Nissan va fi lider în unele regiuni, cum ar fi China, America de Nord şi Japonia, în timp ce Renault va servi de referinţă în Europa, Rusia, America de Sud şi Africa de Nord, iar Mitsubishi în sud-estul Asiei.Fiecare companie devenind compania de referinţă în regiunile respective, oportunităţile de sinergie vor creşte pentru a maximiza partajarea costurilor fixe, precum şi pentru a valorifica activele fiecărei companii.Nissan se va concentra pe conducerea autonomă, Renault pe caroseria vehiculelor electrice şi sistemele de propulsie electrice, în timp ce Mitsubishi va lucra la vehiculele plug-in hibride, a informat alianţa.Renault, Nissan şi Mitsubishi intenţionează să valorifice anumite beneficii existente ale alianţei în domenii precum achiziţiile comune, prin utilizarea poziţiilor de leadership şi a punctelor forte la nivel geografic, pentru a sprijini dezvoltarea comercială a partenerilor."Alianţa reprezintă un parteneriat strategic şi operaţional unic în domeniul auto şi ne oferă un avantaj puternic în peisajul auto mondial, aflat într-o continuă schimbare", a declarat Jean-Dominique Senard, preşedintele Consiliului de Administraţie al Alianţei şi al Renault. "Noul model de afaceri va permite Alianţei să valorifice la maximum activele şi performanţele fiecărei companii, având totodată ca fundaţie culturile şi moştenirile acestora. Cele trei companii care fac parte din Alianţă vor acoperi toate segmentele de vehicule şi tehnologiile aferente, în toată lumea, în beneficiul fiecărui client, crescând în acelaşi timp competitivitatea, rentabilitatea durabilă şi responsabilitatea socială şi de mediu", a adăugat Senard.Conducerile celor trei companii au aprobat principiile schemei leader-follower pentru vehicule, în cadrul cărora vor coopera cu scopul de a continua să promoveze strategia de standardizare a alianţei, de la platforme la caroserii, pe segmentul de produs, de a se concentra pe un vehicul-mamă (vehiculul principal) şi pe vehicule-surori concepute de lider, cu sprijinul echipelor de followers, de a se asigura că vehiculele leader şi follower pentru fiecare marcă sunt produse utilizând cea mai competitivă configuraţie, inclusiv prin gruparea producţiei, după caz, şi de a continua să valorifice sinergiile la nivelul produselor în cazul vehiculelor comerciale uşoare, acolo unde modelul leader-follower este deja aplicat, se arată într-un comunicat al alianţei.Renault, Nissan şi Mitsubishi estimează că schema leader-follower va facilita reduceri de investiţii în modele de până la 40% pentru vehiculele integrate pe deplin în schemă. Se anticipează că aceste beneficii vor veni în plus faţă de sinergiile convenţionale care sunt deja asigurate astăzi.În ceea ce priveşte eficienţa tehnologiei, membrii alianţei vor continua valorificarea activelor existente pentru a se asigura că fiecare companie membră continuă să ia parte la investiţiile în platforme, sisteme de propulsie şi tehnologii. Acest lucru şi-a dovedit eficienţa în dezvoltarea motorului şi a platformelor şi a permis lansarea cu succes a platformei CMF-B pentru Renault Clio şi Nissan Juke, precum şi a platformei kei pentru Nissan Dayz şi Mitsubishi eK Wagon. Platformele CMF-C/D şi CMF-EV vor urma în curând.Noul model de business va permite Renault, Nissan şi Mitsubishi să îşi extindă la maxim expertiza şi competitivitatea pentru a consolida alianţa în ansamblu, într-un mediu auto global aflat în schimbare radicală, informează alianţa.Renault şi Nissan urmează să anunţe săptămâna aceasta planuri de restructurare, ele fiind văzute ca un tratat de pace menit să rezolve tensiunile îndelungate, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.Alte surse au declarat săptămâna trecută că Nissan lucrează la un plan ce prevede reducerea afacerii sale din Europa, o împărţire mai eficientă a produselor şi investiţiilor cu partenerul Renault şi concentrarea pe SUV-uri şi vehicule comerciale.Strategia, parte a planului de redresare pe trei ani, care va fi prezentat pe 28 mai, va include un nou mod de lucru cu partenerul de alianţă Renault, prin care cele două companii îşi vor împărţi zonele de responsabilitate, în fiecare zonă una devenind "lider" şi cealaltă "subordonat", susţin sursele. Analiştii apreciază că Renault şi Nissan nu au reuşit să atingă întregul potenţial al alianţei lor şi din cauza tensiunilor privind zonele de control.Planul este sprijinit de directorul operaţional al Nissan, Ashwani Gupta, şi de preşedintele Renault, Jean-Dominique Senard. Conform planului, Nissan va deveni "lider" în Europa pe segmentul SUV-urilor, şi va fi "subordonat" pe segmentul vehiculelor comerciale şi a maşinilor mici de oraş, unde va folosi versiune produse de Renault, precizează sursele.De asemenea, fabrica Nissan din Sunderland, Marea Britanie, va rămâne cu două schimburi în loc de trei, dar va deveni un centru cheie pentru SUV-uri, cum ar fi modelele Qashqai şi Juke, dar aici ar putea fi produse şi SUV-uri Renault - Kadjar şi Captur, adaugă sursele.Şi Renault lucrează la un plan de restructurare, care vizează realizarea unor economii în valoare de două miliarde de euro pe parcursul a trei ani, în ideea redresării situaţiei financiare, susţin alte surse.De asemenea, Renault se pregăteşte să anunţe o restrângere drastică a gamei de vehicule şi va înceta să mai producă modele binecunoscute, dar care în prezent sunt în pierdere de teren, precum monovolumul Espace.Renault a încheiat anul 2019 cu primele sale pierderi nete din ultimii 10 ani din cauza dificultăţilor întâmpinate de partenerul său japonez Nissan, dar şi a scăderii vânzărilor şi a marjei sale operaţionale. Pentru a reduce costurile, mai multe modele Renault, care se numără printre cele mai puţin rentabile, ar urma să fie victime ale procesului de raţionalizare, chiar dacă este vorba de modele simbolice.Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.În prezent, alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.), are 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.