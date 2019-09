Motivul pentru care piloţii de la British Airways au renunţat la greva programată pentru săptămâna viitoare

Piloţii companiei aeriene British Airways au decis să anuleze greva programată pentru ziua de 27 septembrie, în ideea de a da mai mult timp discuţiilor cu echipa managerială pentru găsirea unei soluţii la conflictul în curs pe tema salariilor, a anunţat miercuri sindicatul Balpa, care îi reprezintă pe majoritatea piloţilor de la British Airways, scrie agerpres.ro.

Săptămâna trecută, o grevă de 48 de ore a piloţilor, fără precedent în istoria British Airways, a obligat compania să anuleze 1.700 de zboruri.



Sindicatul Balpa a subliniat că greva din 9 şi 10 septembrie a demonstrat nemulţumirile şi hotărârea piloţilor. Cu toate acestea, acum a venit timpul pentru "o perioadă de reflecţie înainte ca disputa să escaldeze şi să provoace pagube ireparabile mărcii BA", a precizat sindicatul.



"Cineva trebuie să ia iniţiativa de a soluţiona această dispută şi, având în vedere că nu există niciun semnal din partea BA, piloţii au decis să adopte o atitudine responsabilă", a declarat secretarul general de la Balpa, Brian Strutton. "Sper că British Airways şi compania mamă IAG vor da dovadă de tot atâta responsabilitate ca şi piloţii", a adăugat Strutton.



British Airways a început deja să anuleze zborurile programate pentru data de 27 septembrie şi să îi prevină pe călătorii afectaţi de anulări. Deocamdată nu este clar câte zboruri vor fi restabilite.



Sindicatul piloţilor şi conducerea companiei British Airways sunt în conflict pe tema salariilor, piloţii solicitând o majorare mai semnificativă a salariilor după sacrificiile pe care le-au acceptat în perioada în care compania trecea printr-o perioadă dificilă. Cel mai recent, piloţii au refuzat oferta British Airways ce prevedea o majorare eşalonată a salariilor cu 11,5% în următorii trei ani, ofertă care potrivit conducerii companiei ar fi majorat salariile primite de unii comandanţi de bord la 200.000 de lire sterline (226.000 de euro) pe an.



În replică, sindicatul piloţilor susţine că a venit cu o propunere de majorare salarială care ar fi majorat costurile pentru companie cu 50 de milioane de lire sterline. În schimb, o zi de grevă costă operatorul aerian aproximativ 40 de milioane de lire sterline.



British Airways, deţinut de grupul hispano-britanic IAG, are peste 40 de milioane de clienţi pe an şi zboruri către peste 70 de ţări.