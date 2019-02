Motivul pentru care pensionarii din Japonia vor să ajungă la închisoare

Japonia se confruntă cu un val de infracționalitate în rândul vârstnicilor.

Numărul de ilegalități comise de oameni cu vârste de peste 65 de ani a crescut semnificativ în ultimii 20 de ani. Cei mai mulți dintre bătrâni spun că sărăcia îi împinge să încalce legea. Dovadă stă faptul că furtul de mâncare din magazine se numără printre cele mai investigate infracțiuni de către anchetatorii niponi.

Toshio Takata are 69 de ani și se află acum în Hiroshima, într-un centru destinat reintegrării deținuților în societate. Pensionarul a povestit că a încălcat legea pentru că era sărac. A mărturisit că a vrut să ducă o viață fără griji, chiar dacă se afla în spatele gratiilor.

„Am ajuns la vârsta de pensionare și am rămas fără bani. Atunci mi-a venit ideea – aș putea să trăiesc gratis dacă mă duc la închisoare. Așa că am furat o bicicletă, m-am dus cu ea la secția de poliție și i-am spus unui agent: «Uite, am furat asta»”, a povestit pensionarul japonez, pentru BBC.

Planul a funcționat. A fost prima infracțiune comisă de Toshio pe când avea 62 de ani. Furtul mărunt a fost considerat de judecătorii japonezi drept o infracțiune gravă, așa că pensionarul a fost condamnat la un an de închisoare. Mic de înălțime, slab și mai mereu pus pe glume, Toshio nu pare a fi genul de infractor care să amenințe femeile pe stradă cu cuțitul. Însă, după ce a fost eliberat din închisoare, a făcut exact acest lucru. „M-am dus într-un parc și doar le-am amenințat. Nu am vrut să fac niciun rău. Doar le-am arătat cuțitul, sperând că una dintre ele va suna la Poliție. Și s-a întâmplat”, a povestit pensionarul nipon.

În total, Toshio și-a petrecut ultimii patru ani în spatele gratiilor. Întrebat dacă îi place închisoarea, a explicat că îl avantajează din punct de vedere financiar deoarece primește pensia chiar dacă este închis.

„Nu îmi place, însă pot sta acolo gratis (…) Și după ce sunt eliberat, am ceva bani puși deoparte. Deci nu este atât de dureros”, a spus Toshio.

Potrivit BBC, faptele comise de Toshio reprezintă o tendință în infracționalitate din Japonia, o societate în care sunt respectate legile. Studiile arată că numărul ilegalităților comise de persoane de peste 65 de ani a crescut semnificativ.

În 1997, una din 20 condamnări au fost pronunțate în cazul faptelor comise de persoane din acest grup de vârstă. Numărul acestora a crescut semnificativ, în ultimii 20 de ani. În 2018, judecătorii au condamnat cel puțin un pensionar din cinci astfel de spețe. Studiile arată că tot mai mulți pensionari sunt recidiviști.

Dintre cei 2.500 de persoane de peste 65 de ani, care au fost condamnate în 2016, peste 30 la sută au avut mai mult de cinci condamnări la activ. BBC a prezentat și cazul lui Keiko, o pensionară japoneză de 70 de ani care a comis infracțiuni din cauza sărăciei.

„Nu mă mai înțelegeam cu soțul meu. Nu aveam unde să mă duc și unde stă locuiesc. Așa că furtul a devenit singura mea opțiune (…) Chiar femei de 80 de ani care abia merg comit infracțiuni. Asta deoarece nu au mâncare, bani”, a spus femeia.

Furtul din magazine este infracțiunea cea mai des întâlnită în rândul pensionarilor. În cele mai multe cazuri, aceștia fură mâncare care valorează 3,000 yen (aproape 25 de euro) din magazinul din care care cumpărături în fiecare zi. Michael Newman, un specialist în demografie din Tokio, susține că este foarte greu să trăiești din pensia minimă oferită de statul japonez. Un studiu realizat în 2016 arată că pensionarii japonezi rămân fără bani după ce plătesc chiria, asigurarea de sănătate și își cumpără mâncare. În trecut, copiii obișnuiau să aibă grijă de părinții lor. Acum, însă, din cauza lipsei de locuri de muncă, numeroși tineri se mută în alte regiuni și își lasă părinții singuri.

„Pensionarii nu vor să fie o povară pentru copiii lor și cred că dacă nu pot supraviețui cu pensia oferită de stat, atunci singura posibilitate de a nu fi o povară este să ajungă la închisoare”, a spus Michael Newman.

Potrivit acestuia, infracțiunile repetate reprezintă o modalitate de a ajunge la închisoare, unde pensionarii primesc trei mese pe zi și trebuie să plătească facturi.