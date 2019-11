Motivul pentru care o moldoveancă de 24 de ani a decis să devină șoferiță de camion, în România

O moldoveancă de 24 de ani a devenit șoferiță de tir în România. Nina Coșarca ne-a povestit că a făcut-o din dorința de a călători alături de iubitul ei, care este șofer de curse lungi. Nu a fost deloc ușor să obțină permisul, deoarece examinatorii erau siguri că o femeie nu are ce să caute la volanul unui camion.



Nina Coșarca este originară din satul Ruseștii Noi, Ialoveni, iar de la 14 ani a plecat în orașul Oradea pentru a-și face studiile.



Tânăra ne-a povestit că pe 31 octombrie a trecut cu brio examenul pentru permisul de conducere pentru categoria E.

Nina are o pasiune pentru viteză și mașinele mari. Visul ei este de se avântura în călătoria vieții la volanul unui tir împreună cu iubitul ei. Moldoveanca trăiește de doi ani o frumoasă poveste de dragoste cu un băiat din Oradea, iar amândoi vor să călătorească și să cunoască lumea.



"Sunt foarte fericită. Visul de a combina călătoriile și de a face bani este foarte aproape. Obținerea acestei categorii mă face să cred că nu există nu se poate și orice vis devine realitate dacă crezi în propriile forțe."





Tânăra a mai povestit că pentru a obține acestă categorii nu a fost deloc ușor. Femeile care vor să se urce la volanul unui camion sunt discriminate chiar și de către unii polițiști examinatori.



"La obținerea categoriei E a fost cel mai greu. Examinatorul mi-a dat respins din motivul că femeile sunt mici și firave, iar locul lor nu este la volanul unui camion, ci ar trebui să se ocupe cu alte lucruri mai ușoare. După repetate ori am reușit să demonstrez contrariu și să arăt că se poate."



Moldoveanca este deținătoare a mai multor categorii de permis, precum B și C. Tânăra conduce propria mașină de mai bine de un an, pe care a cumparat-o din banii câștigați de ea.



Nina este stabilită de 10 ani în Oradea. În acest timp, ea a învățat la liceu, a făcut universitatea de matematică, iar în acest an a susținut examenele de masterat în management.