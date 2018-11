Motivul pentru care moldovenii nu au suferit în urma fraudei bancare. Ce s-ar fi putut întâmpla dacă nu se intervenea

În cadrul unei conferințe de presă, președintele Parlamentului Andrian Candu a explicat de ce nici un cetățean a Republicii Moldova nu a suferit în urma fraudei bancare, în urma unei întrebări a jurnaliștilor.

"În fiecare stat civilizat și occidental în mod normal, dacă mai ales vrem să facem referință la statele membre ale Uniunii Europene există legislații care garantează depunerele bănești. Și există fonduri de garanții și există limite ce sume se garantează.



Republica Moldova în acea perioadă dacă vă aduceți aminte suma care se garanta era de șase mii de lei, în Germania de exemplu 100 de mii de euro, sunt state unde nu există nici limită. Practica arată experiența că acolo unde apar crize bancare, guvernele din acele țări intervin cu banii publici pentru a asigura în primul rând deponenții, clienții băncilor pentru a salva bănci, mai ales cele importante dacă nu atunci se prăbușește întregul sistem din acea țară sau poate chiar de pe continente, și noi am văzut deja unele crize bancare din anul 2008-2009 de exemplu care au avut repercursiuni la continente și este o practică normală și obișnuită când guvernele intervin cu bani publici pentru a rezolva anumite crize bancare și pentru a asigura că nici un cetățean a țărilor respective nu vor pierde sau nu vor pierde toți banii.



În Republica Moldova atunci în anul 2014, noi am mers mai mult decât șase mii de lei. Fiindcă închipuiți-vă un bătrăn care are bani strîns o sumă toată viața în bancă, ar fi pierdut banii dacă statul nu intervenea. Închipuiți-vă că pe conturile băncii de economii erau bani din proiecte internaționale, a delegației Uniunii Europene și multe altele, închipuițivă că în Banca de Economii, în Banca Socială existau conturile bancare ale multor companii din această țară, inclusiv companii care au zeci sau sute de salariați. În acel moment, consider că decizia care a fost luată de guvern, pentru a asigura prin garanția statului ca cele trei bănci vor primi ca împrumut bani pentru a acoperi conturile acestor persoane și candidați ca nimeni să nu sufere din cauza asta, a fost o decizie bună.

Ba mai mult ca atât, dar deja suntem în proces de recuperare a sumelor. Săptămâna trecută au fost recuperate 450 milioane lei dintr-un dosar penal. Deja vorbim despre recuperarea unei fraude bancare și sumele vor fi recuperate în fiecare an tot mai mult și mai mult. Iată de ce acea datorie și acea garanție publică care a fost asumată cu siguranță va fi achitată în timp mult mai scurt decât a fost prevăzut inițial prin lege", a declarat președintele Parlamentului Andrian Candu.

Persoanele care au făcut gafe în sistemul financiar bancar din Republica Moldova vor răspunde material și penal pentru asta.

"Cei care au făcut gafe vor răspunde material și penal și sunt unii care deja răspund pentru asta, iar contează foarte mult că în anul 2015 s-a reușit să ia anumite măsuri astfel încât economia Republicii Moldova să nu se prăbușească. Uitați-vă ce era în anul 2016, era la 26 la sută dobândă, acum suntem la 6 la sută, este un record istoric și asta doar în doi ani și ceva. Este deci o reușită și asta datorită guvernatorului BNM și a ministrului finanțelor și a guvernanților pe mai multe domenii.

Noi nu trebuie să blamăm în stânga și în dreapta pentru ce s-a realizat, s-a furat din sistemul bancar ani de zile până în 2014. Guvernul din 2014 și guvernul din anul 2015 nu-și permitea să ia niște decizii care ar fi dus ca efect pierderea economiei prăbușirea sistemului bancar sau ca un pensionar sau ca o mamă cu copii să piardă banii sistemului bancar", a declarat Andrian Candu, președintele Parlamentului.