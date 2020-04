Motivul pentru care Ilan Şor cere ca dosarul său să fie transferat în altă instanţă

"El (n.r. Maxim Lebedinschi), cu maşina personală, intră pe teritoriul Curţii de Apel şi, în format neoficial, se întâlneşte cum credeţi, cu cine? Desigur, cu preşedintele Curţii de Apel Cahul. Cu toţii înţelegem că acesta a parcurs 200 de kilometri nu doar ca să-i strângă mâna"."Vedeţi în acest filmuleţ cum cei doi discută şi îşi strâng mâinile. Se consultă cum să încheie dosarul deschis pe numele lui Ilan Şor. Ilegal, fără nicio expertiză. În acest mod, mi se încalcă drepturile", a spus preşedintele partidului Şor, Ilan Şor.Liderului Partidului "ŞOR" susţine că întâlnirea dintre Lebedinschi şi Petrov ar confirma faptul că Igor Dodon urmăreşte să exercite presiuni asupra judecătorilor de la Cahul, pentru a emite o sentinţă în dosarul său favorabilă şefului satului. În context, Ilan Șor solicită transferarea dosarului său la oricare altă instanță din țară, deoarece nu are încredere în cea de la Cahul şi vrea ca şedinţele să fie publice."Vom cere, deja am cerut, ca dosarul nostru să fie transferat într-o altă instanţă. Pentru că Igor Dodon deţine controlul asupra Curţii de Apel Cahul", a mai spus Şor.Ilan Şor a mai precizat că va expedia imaginile video la Procuratura Generală. Am încercat să îi oferim dreptul la replică secretarului CEC, Maxim Lebedinschi. Acesta nu ne-a răspuns la apeluri, ci doar la un mesaj în care ne-a spus că a comentat subiectul pentru deschide.md şi că putem prelua. Aşadar, acesta a confirmat că a fost la Cahul într-o zi liberă, în timpul pandemiei de coronavirus că s-a văzut cu preşedintele Curţii de Apel Cahul, Ruslan Petrov, doar că întrevederea e strict amicală. Aproape acelaşi lucru îl spune şi Ruslan Petrov."- Dumnealui cu familia a venit la rude în municipiul Cahul. L-am invitat, deoarece toate localurile sunt închise în timpul pandemiei, l-am invitat în curte, l-am servit cu o cafea, l-am întrebat cum merg treburile i-am dorit mulţi ani înainte soţiei, copilului", a spus preşedintele Curţii de Apel Cahul, Ruslan Petrov.Am încercat să obţinem o reacţie şi de la consilierul şefului statului. Carmena Lupei nu a fost însă de găsit la telefon.În 30 iulie 2019, Ilan Şor a fost anunţat în căutare internaţională, după ce Procuratura Anticorupţie a anunţat că a părăsit ilegal teritoriul ţării şi nu a trecut nici controlul vamal, nici cel de frontieră. Şor figurează într-un dosar ce vizează dispariția banilor de la Banca Socială, BEM şi Unibank. El a fost condamnat de prima instanţă la şapte ani şi şase luni de închisoare în penitenciar de tip semiînchis, dar se declară nevinovat.