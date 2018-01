MOTIVUL pentru care Garbine Muguruza a fost nevoită să părăsească turneul de la Brisbane

Foto: nytimes.com

Garbine Muguruza a fost nevoită să părăsească turneul de la Brisbane. Numărul doi mondial în ratingul WTA a abandonat partida din optimi împotriva tenismenei din Serbia Aleksandra Krunic, după ce câștigase primul set cu 7-5 și îl pierduse pe al doilea cu 6-7.

În setul decisiv, sportiva din Spania conducea cu 2-1 însă a renunțat la joc din cauza crampelor musculare.



"Am simțit dureri în cel de-al doilea set, atunci când câștigam cu scorul de 2-0. Am început să simt cum mi se încleștează gambele. Am crezut că voi putea suporta durerile în timpul partidei, însă nu a fost să fie. Am avut apoi crampe musculare în mai multe părți ale corpului meu", a declarat Garbine Muguruza.



Turneul de la Brisbane a fost unul cu ghinion și pentru scoțianul Andy Murray. Fostul lider mondial s-a retras din competiție din cauza unei accidentări la șold.