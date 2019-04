Motivul pentru care copiii sub trei ani nu trebuie expuși deloc ecranelor

Copiii sub trei ani nu ar trebui să se uite deloc la televizor sau să se joace pe tablete, în timp ce cei cu vârste între trei și patru ani nu ar trebui să petreacă mai mult de o oră pe zi în fața ecranelor, a spus miercuri Organizația Mondială a Sănătății.

Interacțiunea părinților sau îngrijitorilor cu cei mici este esențială pentru dezvoltarea lor, spune OMS. Lectura, jocurile și activitatea fizică sunt considerate mult mai importante decât timpul petrecut pe un dispozitiv. Este recomandat, de asemenea, și somnul.

OMS a publicat primul ghid privind activitatea fizică, comportamentul sedentar și somnul al copiilor cu vârste până în 5 ani. Recomandările au fost făcute pe grupe de vârstă: copiii mai mici de 1 an, copiii cu vârste cuprinse între 1 și 2 ani și cei cu vârstă de la 3 la 4 ani. „Nu am făcut înainte recomandări pentru cei sub 5 ani”, a declarat Juana Willumsen, expert în cadrul OMS și unul din autorii ghidului, scrie tabu.ro

Potrivit Agenției Națiunilor Unite, copiii sub cinci ani ar trebui să fie activi fizic și să aibă un program de somn adecvat pentru a-i putea ajuta astfel să-și dezvolte obiceiuri sănătoase pe termen lung și să prevină obezitatea sau alte boli mai târziu. Noile linii directoare pentru copiii sub 5 ani se bazează pe o revizuire sistematică a dovezilor științifice în studiile publicate privind beneficiile pentru sănătate ale activității fizice, somnul și limitarea timpului petrecut în fața ecranelor a bebelușilor și copiilor mici.

Bebelușii (copiii până într-un an) nu ar trebui să fie expuși monitoarelor electronice deloc. Restul nu ar trebui să petreacă mai mult de o oră privind la televizor sau jucând jocuri pe tabletă sau telefon. OMS recomandă ca aceștia să fie activi fizic de mai multe ori pe zi într-o varietate de moduri. OMS arată, în ghidul său, că micuții cu vârste cuprinse între un an și patru ani ar trebui să aibă parte de cel puțin trei ore de activități fizice variate pe parcursul zilei.

Liniile directoare sugerează că bebelușii nu ar trebui să fie imobilizați într-un cărucior sau să fie transporți în scaunul de mașină mai mult de o oră. De asemenea, aceștia ar trebui să se joace pe burtică cel puțin o jumătate de oră pe zi. Copiii sub cinci ani nu ar trebui să stea prea târziu seara, cu părinții lor. Ei ar trebui să aibă parte de suficient somn, cu program de culcare și de trezire.

În 2016, 41 de milioane de bebeluși și copii mici erau supraponderali sau obezi. A existat o creștere de zece ori a numărului de copii și adolescenți obezi în ultimii 40 de ani, la 124 de milioane – aproape unul din cinci copii. Inactivitatea, însoțită de activități sedentare, cum ar fi vizionarea TV și jocurile pe calculator, este principala cauză.