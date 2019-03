Motivul pentru care cel mai temut personaj din Game of Thrones, Night King, nu vorbeşte NICIODATĂ

Niciun alt personaj din "Game of Thrones" nu e la fel de temut ca Night King, cu ai sai Umblatori Albi si Armata a Mortilor, scrie filmnow.ro.

Night King poate trezi oamenii din nefiinta printr-o simpla miscare a bratului. Este insa infricosator nu doar prin prisma puterilor sale deosebite, ci si prin faptul ca nu isi explica niciodata planurile subordonatilor sau telespectatorilor. Motivul pentru care realizatorii serialului au ales ca acesta sa nu vorbeasca este unul cel putin interesant.

De vreme ce Night King nu se regaseste in cartile lui George R.R. Martin, David Benioff si Dan Weiss au avut mana libera pentru a-l crea pe antagonist.

Dan a spus ca ii place ideea ca acesta are o legatura puternica veche cu oamenii si ca a fost creat cu un anumit scop. Tot el a specificat ca nu se gandeste la personaj ca la un antagonist, ci ca la o creatura care face ceea ce a fost menita sa faca.

Iar daca v-ati intrebat vreodata de ce Night King nu vorbeste niciodata, chiar daca avea aceasta capacitate de a se exprima verbal in perioada in care era om, David Benioff si Dan Weiss si-au motivat alegerea.

Cei doi isi doresc ca personajul sa fie un dur de necontestat: "Ce ar putea sa spuna? Orice replica ar avea, i-ar diminua impactul. El trebuie sa existe si atat!"

Night King, dar si celalalte personaje majore din "Game of Thrones" vor reveni pe micile ecrane pe 14 aprilie, cand va avea loc premiera ultimului sezon al serialului-fenomen.

Vorbind despre ultimele episoade din "Urzeala Tronurilor", care vor prezenta cea mai elaborata batalie din istoria televiziunii, producatorul co-executiv Bryan Cogman a spus: "Toate aceste personaje disparate se intalnesc pentru a se confrunta cu un dusman comun. Acest moment critic le pune fata in fata cu trecutul si cu modul in care vor sa se defineasca in fata mortii."