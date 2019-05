Motivul pentru care Ariana Grande a fost nevoită să amâne două concerte

scrie agerpres.ro. Starul urma să cânte în statul său natal în această săptămână, având programate concerte în oraşele Orlando şi Tampa. După ce a anunţat iniţial că este nevoită să amâne concertele pentru că s-a îmbolnăvit brusc, artista, în vârstă de 25 de ani, dezvăluie acum că motivul acestei îmbolnăviri este o reacţie alergică la roşii, care i-a umflat gâtul."Actualizare: am descoperit ....că ... am avut o reacţie alergică. (...) Încă simt ca şi cum aş înghiţi un cactus, dar încet fac progrese! Mulţumesc tuturor pentru dragoste şi înţelegere. Abia aştept să revin pe scenă şi să cânt la Orlando şi Tampa în noiembrie", a scris ea pe Instagram."p.s. Nu este nimic mai nedrept decât să fii o italiancă care dezvoltă o alergie la roşii la 25 de ani", a completat ea.Grande, care s-a născut la Boca Raton, a declarat că biletele deja achiziţionate pentru concerte vor fi valabile pentru recitalurile din noiembrie.În prezent, cântăreaţa se află în turneul mondial Sweetener, care a început în luna martie la Albany, New York.Artista va cânta în Marea Britanie şi Irlanda în cursul acestui an, urmând să concerteze oraşe precum Londra, Birmingham, Glasgow, Sheffield şi Dublin.În august, Ariana este cap de afiş la Manchester Pride, revenind în oraş la peste doi ani după ce un atentator sinucigaş a ucis 22 de persoane la concertul său din mai 2017.