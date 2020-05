Motivul pentru care antrenorul lui FC Augsburg, Heiko Herrlich, ratează reluarea sezonului fotbalistic în Germania

A ieșit din hotel să își cumpere pastă de dinți și cremă de mâini, iar acum ratează reluarea sezonului fotbalistic în Germania! S-a întâmplat cu Heiko Herrlich, antrenorul lui FC Augsburg.

Tehnicianul, care nu a debutat încă la noua sa echipă, fiind numit în funcție pe 10 martie, a părăsit camera de hotel în care era cazat pentru a merge la un supermarket. În cele din urmă, el a recunoscut că a greşit: a încălcat regulile de izolare și, în plus, a uitat să folosească masca.

"Am fost preocupat cu altceva. M-am gândit la următorul joc în momentul în care am intrat în market. Am înţeles că ceva îmi lipseşte abia atunci, când am luat de pe rafturi cremă şi pastă", a povestit antrenorul FC Augsburg, Heiko Herrlich.

Acum antrenorul, în vârstă de 48 de ani, va fi nevoit să efectueze două noi teste pentru COVID-19. Dacă ambele vor avea rezultat negativ, el își va putea relua activitatea la club.

Sâmbătă, 16 mai, FC Augsburg va întâlni pe teren propriu pe VfL Wolfsburg. În prezent gruparea antrenată de Heiko Herrlich se află pe locul 14 în clasament, cu 27 de puncte acumulate, la 5 de zona retrogradării. Adversarii au cu 9 puncte mai mult și sunt pe locul 7.