Motivul pentru care ambrozia ar putea fi inclusă în lista plantelor interzise în Moldova

Ambrozia ar putea fi inclusă în lista plantelor interzise în Moldova. Solicitarea a venit din partea premierului Pavel Filip, asta după ce numărul persoanelor care suferă de alergii grave din cauza acestei plante s-a majorat brusc.

Până la o decizie finală în acest sens, zeci de loturi rămân împânzite de ambrozie, iar celor afectaţi de polen nu le rămâne decât să aştepte până când planta se va usca. Familia Balan din satul Măgdăceşti, raionul Criuleni, are în faţa casei aproape un hectar pe care creşte ambrozie.

Lotul îi aparţine unui agent economic ce a lăsat pământul în paragină. Proprietara povesteşte că soţul şi copilul ei nu pot ieşi din casă şi nici nu pot dormi noaptea din cauza acestei plante.



"Nu putem nici măcar aerisi casa, dacă deschidem geamul, acest polen zboară şi intră în casă. Medicul ne-a atenţionat să stăm cu toate geamurile închise, iar afară să ieşim doar cu mască", a spus o locuitoare a satului Măgdăceşti, Criuleni, Efrosinia Balan.



Iar această femeie spune că este pentru prima dată când face alergie din cauza ambroziei. La început nici nu ştia cum arată planta care a îmbolnăvit-o.



"În cazul meu, pentru că am bebeluş, este mai greu. Sunt limitată în a lua anumite medicamente. Şi atunci am decis ca să curăţim tot, chiar tatăl meu a curăţat unele terenuri de pe alături, deşi nu sunt ale noastre", a spus o locuitoare a satului Măgdăceşi, Criuleni, Veronica Moraru.



Autorităţile din Măgdăceşti susţin că terenurile publice din localitate au fost curăţate de ambrozie. Probleme sunt cu cele private, unde funcţionarii nu au acces.



"Aici avem un teren de aproximativ un hectar. Am discutat cu proprietarul să ne ofere permisiunea nouă să curăţim. Şi au fost preconizate deja un şir de măsuri pentru extirparea plantei", a spus specialistul funciar Primăria Măgdăceşti, Feodosie Solodchi.



Medicii atenţionează că simptomele alergiei la ambrozie pot fi confundate cu cele ale unei simple răceli.



"De obicei la răceală sau alte viroze apare febră. La polinoză însă, mai ales la început, este foarte rar. În acest sezon avem foarte mulţi pacienţi, mai ales pacienţi noi, care fac pentru prima dată alergie la plantă", a spus alergologul, Marina Casapciuc.



Deşi reprezentanţii ANSA au atenţionat de nenumărate ori cât de periculoasă poate fi această plantă, în majoritatea localităţilor nu se iau măsuri de combatere.



"Au fost întocmite procese verbale, au fost amendaţi cu câte trei mii de lei fiecare. Avem peste 10 agenţi economici care au fost amendaţi", a spus reprezentantul Direcţiei pentru protecţia plantelor ANSA, Eugenia Tulgara.

Ambrozia creşte pe marginea drumurilor, prin culturi de trifoi şi locuri lăsate în paragină. În Moldova, planta a apărut, pentru prima dată, în urmă cu 20 de ani.