Motivul pentru care acţiunile Tesla au urcat cu 7%

Tesla a livrat un număr record de vehicule în trimestrul doi din 2019, un răspuns triumfător la temerile din ultimele luni privind cererea pentru maşinile sale electrice de lux, scrie agerpres.ro.

La Bursa de la New York acţiunile Tesla au urcat cu 7% după publicarea rezultatelor trimestriale. Titlurile producătorului american de vehicule electrice au scăzut cu aproximativ o treime de la începutul acestui an.



Marţi, Tesla a anunţat că în trimestrul doi din 2019 comenzile au depăşit livrările, chiar dacă în SUA subvenţiile pentru achiziţionarea maşinilor electrice au fost reduse.



Subvenţia de 7.500 de dolari a fost redusă la jumătate la finalul lui 2018 iar de la 1 iulie a scăzut la 1.875 dolari. La sfârşitul acestui an expiră subvenţiile pentru achiziţionarea maşinilor electrice.



"Credem că suntem bine poziţionaţi pentru a continua creşterea livrărilor şi a producţiei în trimestrul trei din 2019", se arată într-un comunicat al producătorului american de vehicule electrice.



Tesla a livrat 77.550 de vehicule Model 3 în trimestrul doi din 2019, în timp ce analiştii se aşteptau la 73.144 unităţi. În perioada menţionată livrările tuturor modelelor au înregistrat un avans de 51%, la 95.200 vehicule, inclusiv 17.650 maşini Model S şi X. Analiştii estimau livrări totale de 89.084 unităţi.



Directorul general al producătorului american de vehicule electrice Elon Musk a afirmat în mod repetat că Tesla ar putea livra un număr record de vehicule în trimestrul doi din 2019, depăşind cifra din ultimele trei luni ale anului trecut - 90.700 unităţi. Compania a înregistrat pierderi de 700 milioane de dolari în primul trimestru al acestui an.



Obiectivul companiei este să livreze anul acesta între 360.000 şi 400.000 de vehicule, dar analiştii avertizează că această ţintă va fi dificil de îndeplinit.



Producţia totală a crescut cu 13% în trimestrul doi din 2019, la 87.048 vehicule, comparativ cu primele trei luni ale anului.



Luna trecută, Tesla Inc a anunţat că a depus documentaţia necesară la organismele de reglementare pentru a putea demara o operaţiune de strângere de fonduri în valoare de aproximativ două miliarde de dolari din vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni convertibile.



Analiştii prognozau de câteva luni că Tesla va fi nevoit să strângă fonduri pentru a-şi finanţa planurile de expansiune, care includ construcţia unei uzine la Shanghai, lansarea unui nou Model Y SUV şi alte proiecte.



Tesla preconizează pentru acest an cheltuieli de capital cuprinse între 2 şi 2,5 miliarde de dolari şi între 2,5 şi 3 miliarde dolari pentru fiecare din următorii doi ani fiscali. La finele primului trimestru, compania avea rezerve de numerar în valoare de 2,2 miliarde dolari.