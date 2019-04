Motivul anulării turneului The Rolling Stones: Mick Jagger va suporta o operaţie COMPLICATĂ

Faimoasa trupă britanică anunţase iniţial sâmbătă amânarea turneului lor american, programat între aprilie şi iunie, invocând un "tratament medical" pe care urma să-l primească starul în vârstă de 75 de ani.Potrivit revistei americane Rolling Stone - fără legătură cu grupul, în pofida apropierii dintre cele două nume - Mick Jagger va fi supus unei operaţii la inimă.Aceste informaţii le confirmă pe cele apărute pe site-ul Drudge Report, care a susţinut că artistul va fi operat vineri la New York.Una dintre valvele cardiace ale lui Jagger trebuie înlocuită."Medicii i-au spus lui Mick că nu poate merge în turneu, pentru că are nevoie de tratament medical", a indicat formaţia.Starul are opt copii, cinci nepoţi şi o strănepoată.