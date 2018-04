Motive pentru care Olanda reprezintă poarta către viitor

Olanda este mai mult decât țara lalelelor și a canalelor pitorești. Această țară este și teritoriul înaltei tehnologii și a invențiilor utile, scrie feminis.ro.

1. Primul drum din lume făcut din baterii solare



În 2014, Olanda a devenit prima țară din lume care a construit o pistă de biciclete formată exclusiv din baterii solare. Energia obținută astfel este folosită pentru iluminatul public, funcționarea semafoarelor și alte utilități publice.



2. Un instrument care controlează visele



Neurocercetătorii din Olanda au inventat un aparat care ajută oamenii să-și controleze visele și să aleagă ce fel de vise vor să aibă. Deși folosirea acestui aparat necesită o anumită îndemânare, toată lumea a fost încântată de această realitate alternativă.



3. Un turn care transformă poluarea în accesorii



Acest turn transformă poluarea din aer în mici cuburi, pe care le pune apoi sub forma unor inele pe care oamenii le pot purta ca să-și amintească cât de multă poluare produc.



4. Sere cu climă controlată



În Olanda se pune foarte mare preț pe inovația în tehnologia folosită în agricultură. Aici s-au construit sere unde clima poate fi controlată, ca să permită diverselor culturi să crească sănătos de-a lungul întregului an, indiferent de vreme.



5. Podul Moses



Acest pod este situat în Halsteren City și este unic deoarece nu e construit peste un râu sau o stradă ci împarte o apă în două. Podul a fost astfel denumit după profetul biblic Moise, personajul care a separat Marea Roșie în timpul exodului din Egipt.



6. Mașina din sfeclă de zahăr și foi de in



Studenții olandezi au construit o mașină biodegradabilă din sfeclă de zahăr și foi de in. Din aceasta, doar roțile, motorul și sistemul de suspensie sunt create din materiale convenționale, iar motorul este unul electric.



7. Rucsacul ce curăță aerul



De această dată, studenții olandezi au creat un rucsac plin de plante care captează aerul din exterior cu ajutorul unui ventilator ce le udă rădăcinile. Aceasta este o alternativă excelentă la clasica mască de protecție.



8. Podul suspendat pentru cicliști



Cum există mulți oameni care merg cu bicicleta, a fost creat și un pod care le este dedicat și care ajută la decongestionarea traficului.



9. Case din viitor



În Olanda anului 1984 s-au construit case cu aspect futuristic, care arată precum bile uriașe sau capul unui robot și au geamuri rabatabile rotunde.



10. Drumul cu linii de lumină



Designerul olandez Daan Roosegaarde a creat autostrada viitorului, care strălucește pe întuneric și arată precum o pistă de avioane. Energia de care are nevoie această autostradă este acumulată în timpul zilei, drept pentru care șoferii sunt în siguranță oricând o tranzitează.