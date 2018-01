Motivația este cheia succesului. Tinerii angajați pot progresa dacă sunt stimulați

Motivația este cheia succesului atunci când vorbim despre angajarea tinerilor în câmpul muncii. Angajatorii susțin că aceștia, comparativ cu adulții, sunt mult mai dispuși să-și jertfească timpul liber în schimbul unei sarcini de serviciu dacă sunt mulțumiți de ceea ce fac.

Iar absolvenții facultăților, care și-au găsit de lucru, nu văd o problemă dacă ar ieși la muncă din ziua lor liberă pentru a progresa.

Reprezentanții unei companii de textile din Capitală spun că unii dintre tinerii angajați au reușit să-i surprindă recent după ce au venit la serviciu în perioada concediului, pentru a îndeplini la timp sarcinile primite.



"Tinerii dispun de mai mult timp pentru a-și permite să rămână peste program. Adulții au copii, rude, și alte responsabilități pe care trebuie să le îndeplinească acasă, de aceea se grăbesc acasă", a spus reprezentant companie de confecționare a hainelor, Olga Zaharia.



Elena Cornea și-a găsit un loc de muncă acum jumătate de an. Astfel și-a împlinit visul de a crea ținute vestimentare. Tânăra spune că pentru a deveni cunoscută muncește peste program și în timpul liber.



"Și acasă tot mă gândesc la lucru. Dacă văd ceva eu mă inspir și îmi fac notițe, uite așa trebuie de făcut. Trebuie de sacrificat mai mult timp pentru a hotărî care modele sunt mai reușite, care culori", a spus designerul vestimentar, Elena Cornea.



În scurt timp, în magazine va apărea prima colecție realizată de Elena, care este nerăbdătoare să vadă cum vor arăta hainele sale pe stradă.



"În vogă este mânecuța bufată. Se folosește și la rochii, la bluze și noi am hotărât și așa să o punem la puloverul acesta."



Sunt și alți tineri care au ales să pună accent pe experiența și nu pe satisfacție financiară.



"Lucrul a fost intens, de asta și are rezultate. Dacă nu aș fi pus scopul nu obțin cunoștințele pe care le am și pe lângă asta, concomitent să obțin alte noi cunoștințe", a spus contabilul Nicole Bulat.



" În mare parte, pe mine m-ar motiva și m-a motivat, de fapt, în companie, asta e creșterea. Întrucât eu aici timp de trei ani am învățat mult mai multe decât în altă parte. Ziua în loc să lenevesc într-o sâmbătă pot să fac ceva util pentru o companie, pentru ca ea să crească mai tare", a spus inginer IT, Radu Loșmanchii.



Compania are peste 400 de angajați, dintre care aproape jumătate sunt tineri.