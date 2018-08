Motiv de bucurie pentru mai mulţi copii: Un teren de joacă modern, amenajat în curtea unui bloc din sectorul Botanica

Motiv de bucurie pentru mai mulţi copii din Capitală. Un teren de joacă modern a fost amenajat în curtea unui bloc din sectorul Botanica. Acesta este primul teren amenajat în cadrul unui proiect demarat de Primăria municipiului Chişinău, astfel până la sfârşitul acestui an vor mai fi instalate încă 99 de spaţii de joacă pentru copii.



Locatarii acestui bloc din sectorul Botanica Veche spun că aşteptau de ani de zile un astfel de teren de joacă pentru cei mici. Odată cu amenajarea acestuia, ei nu vor mai fi nevoiţi să meargă cu copiii în curţile blocurilor vecine.



"Noi vrem să le mulţumim celor de la Primăria municipiului Chişinău pentru că ne-au făcut aşa cadou, ne-au dăruit aşa teren de joacă pentru copii, noi de câţiva ani aşteptăm, am scris şi cerere."



"Noi trăim aici de mult timp şi dorinţa copiilor noştri s-a îndeplinit. Ei sunt foarte mulţumiţi, fericiţi, lor le place tot şi eu tot sunt mulţumită. "

Eliza are 7 ani, împreună cu prietenii săi au ieşit de dimineaţă pentru a se bucura de noul teren.



"Eu sunt foarte fericită că pentru noi au construim aşa un teren de joacă, mie nu prea îmi plăcea că în curte aveam doar un scrânciob şi doar un tobogan, dar acum avem un teren şi eu sunt foarte fericită."

"La acest teren este foarte bine, în fiecare zi când vrem putem să ieşim şi să ne jucăm. Carusel nu era şi aici nu era atât de interesant şi în sfârşit au construit un teren nou de joacă."

"Nouă ne place tare mult, ne dă fericire, zâmbete şi putem să ne ocupăm cu ceva decât să stăm acasă, mai bine să ieşim să ne plimbăm, să ne distrăm şi să ne bucurăm."



În această dimineaţă, lucrările erau în toi în curtea altui bloc de pe strada Munceşti al sectorului Botanica. Muncitorii instalau primele elemente.



"Iată instalăm terenul de joacă pentru copii ca ei să aibă unde se juca, distra. Noi am venit de dimineaţă şi astăzi vom finaliza de amenajat în această curte. Mîine copii se vor putea juca aici", a spus lucrătorul, Pavel.



Nerăbdători sunt şi aceşti locatari. Deşi terenul încă nu a fost amenajat în totalitate, aceştia se bucură că copiii lor vor avea unde să se joace.



"Foarte frumos, suntem foarte mulţi copii aici şi ne vine foarte greu să ne ducem la alte terenuri, cât mai des să facă aşa locuri de joacă. Suntem foarte mulţumiţi, cine o făcut de la primărie mulţumim frumos", a spus şeful secţiei, direcţia locativ comunală Chişinău, Vasile Efros.



Potrivit reprezentanţilor direcţiei locativ comunale lista adreselor unde vor fi amenajate terenurile, a fost întocmită în baza a mai multor cereri din partea locatarilor.



"În acest an au fost prevăzute mai multe mijloace bugetare. Sunt toate sectoarele egal împărţite, în toate câte 20 dar din câte cunoaşteţi sectorul Botanica este mai mare, aici vor fi 23 şi cu 3 mai puţine vor fi la Ciocana."



Pentru amenajarea a 100 de terenuri pentru copii, din bugetul municipal s-au alocat 12 milioane de lei.