Motiv de bucurie pentru locuitorii din satul Cairaclia. În localitate va fi instalat un sistem modern de iluminat stradal

Mai mulţi ani la rând, în Cairaclia era iluminat doar centrul satului. Localnicii spun că becurile erau vechi şi se defectau foarte des. Astfel că, noaptea, oamenii mergeau pe drumuri cu frica-n sân."Noi locuim aici deja de 10 ani şi niciodată nu am avut aici lumină. Anul trecut ne-au conectat, dar de câteva zile nu avem. În apropiere este şcoala, copiii merg şi desigur avem mare nevoie de lumină".Situaţia la Cairaclia se va schimba în mai puţin de două luni. Aici vor fi montaţi 18 kilometri de rețea electrică și vor fi instalate peste 600 de becuri LED."Avem şapte puncte de transformare unde unim, şapte puncte de transformare care trebuie modernizate şi alături facem puncte de evidenţă şi de conectare şi deconectare automatizată a iluminării stradale. Iluminare stradală la fiecare stâlp va fi", a spus inginerul, Igor Roman."Deja ştim sigur că încep lucrările de construcţie, de montare şi suntem mulţumiţi că a fost lansat, în sfârşit, proiectul"."Lumina înseamnă viaţă, dar dacă este întuneric, atunci mergi şi nu vezi nimic. Acum ne-au promis că va fi lumină pe fiecare drum, pe fiecare cărare şi, desigur, va fi mai bine"."Conform proiectului localitatea va fi iluminată 100%. Noi, la fel ca şi toţi locuitorii satului, suntem foarte fericiţi că a fost dat startul proiectului social", a comunicat primarul satului Cairaclia, Nicolae Caracaş."Partidul are o politică ce se bazează pe îndeplinirea promisiunilor şi realizarea proiectelor iniţiate în ţară. În primul rând, ele sunt realizate în acele localităţi, unde au câştigat reprezentanţii Partidului "Şor", în total 43 de primării. Timp de un an, proiectul nostru de iluminat stradal va fi realizat în mai multe localităţi din ţară", a spus deputatul Partidului "ŞOR", Reghina Apostolova.Recent, trei proiecte privind iluminarea stradală au fost lansate de Partidul "Șor" în raioanele Fălești, Orhei, Criuleni și în orașul Taraclia. Până la sfârșitul anului, sistemele de iluminare stradală vor fi instalate în peste o sută de localități din țară.