Motiv de bucurie pentru comercianți. Zeci de elevi alături de părinţi au mers să cumpere flori pentru profesori

foto: publika.md

A fost agitaţie mare la pieţele de flori din Capitală noaptea trecută. Zeci de elevi alături de părinţii lor au căutat buchete pentru a le dărui profesorilor cu ocazia sfârşitului de an şcolar. Cei mai mulți au mers la piaţa angro de pe strada Calea Moșilor, ademeniţi de preţurile mici.



Cei mai solicitaţi au fost trandafirii și bujorii.



"Am luat 14 buchete și al 15-lea e pe drum. Am terminat clasa a 12-a și suntem absolvenți și vrem să le mulțumim absolut tuturor profesorilor care au participat la formarea noastră", a spus o elevă.



"Mulțumesc profesoarei mele pentru că ne-a învățat multe lucruri și are răbdare multă", a menţionat o altă elevă.



Preţurile, spun ei, au fost pentru buzunarul fiecăruia: "Este și de unde alege, dar și prețurile sunt bune. Noi în fiecare an venim să luăm de aici".



Comercianții spun că florile s-au vândut foarte repede:



"Lumea e multă, iar vânzările sunt...bune. Este de unde alege...cumpărători să fie, dacă nu-s cumpărători, e greu".



Preţul unui buchet de flori este, în medie, 30 de lei.