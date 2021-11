Motiv absurd de ceartă între doi locuitori din Zaicana. O femeie se plânge că vecinul ei ar fi deconectat-o de la gaz

"Din cauza că noi am spus că avem tot dreptul să dăm drumul la gâște că trăim la ţară, că avem şi noi dreptul la pământurile publice, el a intrat în ogradă şi mi-a închis gazul.", a spus Valentina Sârbu, locuitoare din Zaicana, Criuleni.Mai mult, femeia este sigură că bărbatul a recurs şi la acţiuni ilegale pentru instalarea unui robinet de gaz."El trece de la el din curte la noi, dintre care dacă el se află la el în curte, el are şi un robinet ilegal unde are acces să ne închidă gazul când doreşte dumnealui.", mai spune Valentina Sârbu.Echipa noastră de filmare a fost la casa vecinului, însă acesta nu a vrut să iasă la poartă pentru a-și spune partea sa de poveste.Valentina Sârbu ne-a povestit că, după zeci de adresări la autorități, acestea le-au propus celor doi vecini să modifice traseul gazoductului, însă pentru asta trebuie să plătească. Din motiv că femeia nu este de acord, iar bărbatul nu vrea să suporte singur cheltuielile, "Criuleni-Gaz" le-a tăiat ambilor gazul."Noi trebuie să plătim în jumătate ca să scoatem traseul, că la el traseul este în pericol pentru copii, că el nu vrea ca traseul să fie la el în curte şi tot aşa. Noi dintre care am spus că nu suntem de acord."Am încercat să aflăm şi de la primarul satului Zăicana, Simion Onofrei, de ce nu a intervenit în cearta celor doi vecini ca să clarifice situaţia paşnic, însă nimeni nu se afla la primărie. Între timp, Valentina Sârbu spune că nu mai ştie la cine să se mai adreseze pentru a clarifica problema."Am cheltuit o grămada bani pentru ca să am condiţii, încălzirea este cu gaz, mâncarea este la gaz, totul este la gaz. Un singur cuptor am, care iată fac plăcinte, în afară de plăcinte nu, şi numai la magazin după salamuri, după cașcavaluri, numai tartine."L-am sunat și pe inginerul şef al filialei “Criuleni-gaz”, Ion Negura, care a discutat de mai multe ori cu cei doi vecini, şi l-am rugat să ne explice de ce a fost nevoie să-i deconecteze pe ambii de la gaz. Acesta ne-a spus că se află în transportul public şi să revenim duminică cu un apel, întrucât sâmbătă este ziua lui liberă şi nu ne poate oferi mai multe informaţii.