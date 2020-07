Moţiunea împotriva politicilor din domeniul sănătăţii, RESPINSĂ. Opoziţia a cerut demisia lui Dumbrăveanu

Ministrul a venit în Parlament cu un raport despre felul în care este gestionată pandemia de COVID-19.Nu avem spitale dotate cu echipament medical şi nici specialişti suficienţi. Ministrul susţine că aceste probleme au fost moştenite de la guvernările precedente."Lipsa coerenţei, continuităţii în implementarea reformelor spitaliceşti a avut un impact negativ atât asupra eforturilor de renovare şi modernizare a structurii spitaliceşti, cât şi asupra motivaţiei şi a menţinerii lucrătorilor medicali pe posturile acestora, în special în cadrul spitalelor raionale", a declarat Dumbrăveanu."Eu consider că este din partea Guvernului şi o greşeală că n-a intervenit la timp. În loc să echipăm medicii, pentru că noi am ajuns ca spitalele să fie centre de focare", a menţionat Lilian carp, deputat PAS."Voi aţi ales să testaţi puţin şi doar în baza unei definiţii de caz foarte restrictive. Aşa Moldova a ajuns să fie la coada listei ţărilor europene după numărul de teste efectuate", a precizat Dan Perciun, deputat PAS."Aţi avut tupeul să spuneţi că populaţia este incultă, că-şi face mendrele, că de vină este 9 mai, Paştele Blajinilor şi aglomeraţia din transportul public. Toţi aceşti guvernanţi sunt cei care au lăsat peste trei mii de oameni ca să se trateze la domiciliu, fără se asigure dacă oamenii au bani, dacă sunt consultaţi de un medic", a declarat Ruxanda Glavan, deputat PRO MOLDOVA."Ar fi trebuit să fiţi în rolul principal în perioada pandemiei. Doar că poziţia dv. fără verticalitate şi supusă politicilor de combatere a COVID-19 promovate de Preşedinţie, caracterizează felul în care aţi luptat cu pandemia.", a menţionat Denis Ulanov, deputat Partidul Politic "Şor"."Vreau să vă asigur că am verticalitate şi am onoare doar că nu o să-mi dau demisia de onoare, pentru că am să duc acest mandat cu demnitate", a spus Viorica Dumbrăveanu."Noi, cea mai săracă țară, stăm mai bine, decât unele țări mult mai bogate ca noi, grație medicilor, în primul rând. Și, da, grație doamnei Dumbrăveanu", a punctat Bogdan Ţîrdea, deputatul PSRM."Una dintre problemele COVID-ului care a venit peste Republica Moldova, așa cum a venit în toată lume, este dezbinare profundă a noastră, lipsa totală de solidaritate. Şi acum ne facem că bocim", a precizat Dumitru Diacov, președintele fracțiunii PDM.Moțiune simplă împotriva politicilor guvernamentale în domeniul sănătății a fost iniţiată de deputații PRO MOLDOVA și a fost semnată de 22 de parlamentari.