MOŢIUNE ÎMPOTRIVA THERESEI MAY. Conservatorii susţin că premierul britanic a capitulat în faţa UE

Criza din Marea Britanie se adânceşte. Şefa cabinetului de miniştri, Theresa May, va fi diseară față-n faţă cu o moțiune de cenzură, iniţiată chiar de Partidul Conservator din care face parte. Colegii săi o acuză de capitulare în faţa Uniunii Europene, pentru că ar fi obţinut un acord în defavoarea poporului britanic. Conservatorii atrag atenţia că Londra nu va prelua controlul asupra frontierelor, legilor şi finanțelor sale, aşa cum au cerut cetăţenii la referendumul din 2016. De cealaltă parte, Theresa May declară că va lupta până la urmă.



"Ne-am angajat să reunim ţara şi să construim o societate care să funcţioneze pentru toată lumea. Este agenda pe care am prezentat-o şi în primul discurs în faţa acestei uşi. M-am dedicat în mod nemijlocit acestor obiective de când am devenit prim-ministru şi sunt gata să o fac până la urmă", a declarat Theresa May, premierul Marii Britanii.



Moţiunea de cenzură împotriva Theresei May va fi votată între orele 20 şi 22. Procedura va fi secretă, iar rezultatul va fi anunţat imediat. Dacă premierul londonez va reuşi să obţină încrederea legislatorilor, împotriva ei nu se va putea iniţia o altă moţiune în decurs de un an.

În cazul în care majoritatea parlamentară se va pronunţa împotriva ei, atunci Partidul Conservator va trebui să organizeze alegeri în interiorul grupului politic pentru a desemna un nou premier. Moţiunea a fost iniţiat acum două zile, când premierul Marii Britanii a decis să amâne votul asupra acordului dintre Londra şi Bruxelles privind Brexitul din Camera Comunelor, de teama că nu va fi aprobat. Theresa May se află în funcţia de prim-ministru de doi ani şi jumătate.