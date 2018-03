Moscova, suspectată că a comandat uciderea fostului spion rus Serghei Skripal şi a fiicei lui. Ultimatumul dat de Theresa May

Autorităţile britanice suspectează Moscova că ar sta în spatele tentativei de asasinare a fostului spion Serghei Skripal şi a fiicei lui. Asta deoarece gazul utilizat în atac este de producţie rusească. Premierul britanic, Theresa May, i-a dat ultimatum până marţi seara ambasadorului rus la Londra să vină cu explicaţii.



"Acum este clar că domnul Skripal şi fiica lui au fost otrăviţi cu un gaz neuro-toxic de uz militar creat de Rusia. Acest tip de gaz face parte dintr-o categorie cunoscută sub numele de Novichok. Guvernul a ajuns la concluzia că Rusia este, cel mai probabil, responsabilă de atacul împotriva lui Serghei şi Iuliei Skripal", a precizat Theresa May.



Potrivit premierului britanic, există două variante în acest caz: fie Rusia a ordonat otrăvirea lui Skripal, fie a lăsat o substanţă letală interzise la îndemâna unor terţe persoane. Dacă se va dovedi implicarea autorităţilor de la Moscova în acest caz, Marea Britanie va califica acest fapt ca un act de agresiune din partea statului rus pe teritoriul său, a declarat Theresa May.



În acest caz, Londra poate recurge la sancţiuni împotriva Rusiei, fie că e vorba de măsuri economice sau de expulzări de diplomaţi. Kremlinul a respins orice acuzaţii privind implicarea în otrăvirea fostului spion rus.

În ultimii 12 ani, mai mulţi dizidenţi ruşi, foşti spioni sau oameni de afaceri, ostili preşedintelui Vladimir Putin, au murit în condiţii suspecte în Marea Britanie, otrăviţi, strangulaţi sau iradiaţi.

Serghei Skripal a lucrat pentru serviciile militare de informaţii ruse şi a fost recrutat de contraspionajul britanic în anii 90. El a fost prins şi condamnat la închisoare în Rusia, dar a fost eliberat în urma unui schimb de spioni în 2010 şi s-a stabilit în Marea Britanie.