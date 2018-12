Moş Crăciun, ÎN CHIRIE. Părinţii pregătesc portmoneele. Cât costă serviciul

Ca să ajungă la toţi copiii cuminţi, Moş Crăciun are nevoie de ajutoare.

Acestea merg din casă în casă şi creează micuţilor o atmosferă de poveste. Pentru serviciile lor, părinţii trebuie să plătească de la 300 de lei până la 1500, în funcţie de ziua şi ora solicitată.



Dorin Gribincea este actor la Teatrul “Ginta Latină” din Capitală, iar de mai bine de şapte ani în perioada sărbătorilor de iarnă îl ajută pe Moş Crăciun să bucure micuţii cu daruri.



"Cât de cuminţi aţi fost voi în primul rând pentru că moşul a citit toate scrisorile şi vine doar la cei mai cuminţi. Asta voi să ştiţi", a declarat actorul deghizat.



În acest an, bărbatul are deja programate vizite la mai multe grădiniţe din Capitală, iar unii l-au chemat acasă chiar în noaptea de Revelion.



"Evident că am emoţii de fiecare dată când mă apropii pentru că micuţii sunt diferiţi unii reacţionează într-un fel, alţii altfel. Te trag de barbă, e adevărată, te doare nu te doare, eu vreau maşină, eu vreau iphoneX şi cadouri peste cadouri", a adăugat Dorin Gribincea, actor la Teatrul Naţional Ginta Latină.



Mulţi părinţi aleg să intre ei în pielea lui Moş Crăciun şi Alba ca Zăpada. În ajutorul lor vine Elena Ţurcan, care creează costume de carnaval de aproape 20 de ani.



"Anul trecut o persoană a închiriat costumul de Moş Crăciun şi a mers să-şi felicite rudele din localitate. Oamenii l-au rugat să vină şi anul acesta, iar bărbatul a rezervat costumul încă din noiembrie. Acest costum este închiriat în fiecare an de un taximetrist, în noaptea de Revelion", a declarat Elena Ţurcan, croitoreasă.



Chiria unui costum ajunge până la 500 de lei.