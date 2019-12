Moş Crăciun eşti tu! Mai mulți artiști au cântat pentru copiii orfani şi din familii sărace

Mai mulţi interpreţi autohtoni au concertat gratuit aseară la Filarmonica Naţională ''Serghei Lunchevici", în faţa a zeci de copii orfani şi din familii sărace, veniţi din toate colţurile ţării. Evenimentul caritabil a fost organizat în cadrul Campaniei ''Moş Crăciun eşti tu".



''Emoție mare, dintr-o cântare, vă felicităm, felicităm. E ziua în care vă fecităm, vă dorim fericire în orice privire, vă felicităm.''



Timp de două ore, pe scenă au evoluat Riky Ardezianu, Georgeta Voinovan, Nata Boboc şi alţi interpreţi cunoscuţi.



''Da este pentru prima dată şi sunt foarte fericită că am avut ocazia să ajung aici. Mi-a plăcut foarte mult de Georgeta Voinovan, nu am cunoscut-o până acum, este o persoană foarte talentată cu o voce minunată. ''



''Zice lumea că s-a trezit, a zâmbit şi s-a gândit.Ce să fac, ce să fac, ce să fac. Am să coc un cozonac. ''



Preotul Vasile Prepeliţă a venit la concert cu 40 de copii de la Internatul Republican şi de la Centrul de plasament din raionul Hânceşti.



''Copii sunt prezenţi la un concert pentru ei pe alocuri imposibil de realizat în viaţa lor săracă, lipsită de unele bunuri materiale'', a spus Vasile Prepeliță, preot.



''Sunt luminile de stele peste gardul de nuiele, lumea toată ca să vadă. Cade fulgul de zăpadă. El este dus de vânt, când spre cer când spre pământ. ''



''Aşa se face în preajma sărbătorilor de iarnă trebuie să le facem şi lor o feerie să-i ducem în lumea basmelor'', a zis Ricky Ardezianu, interpret.



''Ne dorim să aducem bucurie pe feţele celor mici şi celor care au nevoie de un zâmbet în plus'', a zis Aurica Cordineanu, interpretă.



Artiştii vor concerta astăzi la Filarmonica Naţională pentru publicul larg. Din vânzarea biletelor vor fi cumpărate cadouri pentru copii. Campania "Moș Crăciun ești tu" este la prima ediţie şi are ca scop ajutarea copiilor din familii social-vulnerabile, cei bolnavi şi orfani.

loading...