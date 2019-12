Moş Crăciun a venit pe două roţi. Parada Moşilor la Chişinău (VIDEO)

Se pare că Moş Crăciun nu mai vine la copii pe sania trasă de reni, ci pe două roţi. 100 de bikeri deghizați în Moși au organizat la Palatul Feroviarilor o adevărată sărbătoare pentru copii din familii sărace şi din orfelinate.

Marea atracţie au fost motocicletele împodobite cu decoraţiuni de sărbătoare. Picii au avut ocazia să se plimbe prin oraş cu bickerii.



"Aşa de plăcut, totul e foarte interesant şi parcă mai vreau şi mai vreau odată. Asta e a 5-a oară cred că."



"A fost foarte fain şi mi-a plăcut când cotea motocicleta (reporter) Nu aveai frică?- Nu, Nu."



Şi părinţii au rămas entuziasmaţi de eveniment.



"Au bucurie copiii, se plimbă cu motocicletele s-au fotografiat cu căluţul foarte frumos."



"Frumos, bine, chiar foarte plăcut. Bravo cine a organizat şi a făcut aşa frumos. "



După spectacolul zgomotos, copiii au avut parte de un program artistic. Aceştia au primit şi cadouri cumpărate din banii adunaţi de motociclişti.



Alexandru Hîncu, organizator: "Iată am pus brăduţul, am împodobit motocicleta am chemat prietenii, am strâns ceva surse, am cumpărat cadouri şi am organizat chestia asta. Noi totuşi suntem parte a societăţii, nu cea mai rea parte, iubim să facem frumos să facem cadouri şi facem."



"Pentru aşa sărbătoare, noi ne pregătim din toamnă cu mult timp înainte. Dar oricum, cât de frumos nu ar fi, când este un costum de Moş Crăciun e altfel. orice copil vrea să-l vadă pe Moş Crăciun."



Punctul final al cursei a fost Piaţa Marii Adunări Naţionale. Este pentru al 8-lea an consecutiv când Asociația Bikerilor din Moldova organizează un asemenea eveniment.