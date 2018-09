Mortalitatea maternă, o problemă gravă. Specialiști din Moldova și din alte țări s-au adunat să facă un schimb de experiență

Foto: roditelji.me

Complicațiile apărute în timpul sarcinii, avorturile şi bolile ginecologice sunt principalele cauze ale mortalităţii materne şi infantile. Acest subiect, dar şi infertilitatea şi criza de medici în domeniu au fost discutate în cadrul Congresului Național de Obstetrică și Ginecologie. Specialiști din Moldova, dar și din alte 20 de țări, s-au adunat ca să facă un schimb de experiență.



Deşi, potrivit doctorilor, numărul deceselor în rândul mamelor s-a micșorat de două ori, comparativ cu anii 90, problema rămâne a fi una majoră pentru ţara noastră.



"Noi vedem rezolvarea acestei probleme prin fortificarea asistenței medicale primare, prin tratamentul acestor paciente în instituții medicale specializate", a menţionat Iurie Dondiuc, specialist principal în ginecologie al MSMPS.



Și decesul în rândul copiilor de până la un an este un subiect dureros, spun medicii. Părinţii sunt sfătuiţi să fie vigilenți în primul an de viață a bebeluşilor.



"Să respecte toate cerințele, chiar și aceeași vaccinare. Fiindcă din primele luni de viață este foarte importantă o monitorizare", a explicat Iurie Dondiuc.



Cât priveşte lipsa cadrelor medicale, în special în zonele rurale... "O soluție ar fi inclusiv și pregătirea asistentelor medicale și a moașelor cu studii superioare, care ar permite să înlocuiască unele activități care acum sunt realizate de către medici", a precizat Dondiuc.



Cele 40 de maternităţi din Moldova înregistrează până la 50 de naşteri pe an, iar medicii spun că reducerea numărului acestor instituţii ar îmbunătăți calitatea serviciilor prestate.



"Maximum noi avem nevoie de zece maternități în Republica Moldova. Aceste maternități trebuiesc dotate cu toate cele necesare și atunci și tinerii specialiști vor dori să plece acolo să lucreze", a subliniat Valentin Friptu, președintele Asociației Medicilor Obstetricieni și Ginecologi.



Congresul Național de Obstetrică și Ginecologie se află la cea de-a șasea ediție și are ca scop rezolvarea problemelor din domeniu.