MORMANE DE ZĂPADĂ. Şefii de la Piaţa Centrală şi Spaţii Verzi, MUSTRAŢI PUBLIC de primarul Silvia Radu: VIN CU UN AVERTISMENT DUR

Foto: publika.md

Şefii Întreprinderilor municipale "Piaţa Centrală" şi "Spaţii Verzi" au fost mustraţi public de primarul Silvia Radu, pentru că nu au gestionat corect lucrările de deszăpezire din Capitală. Edilul este nemulţumită de modul în care au fost curăţate aleile din parcuri.



"În fiecare dimineaţă eu vin pe jos. Este absolut imposibil de a te deplasa prin parcul Catedralei. Domul Haruţa eu nu ştiu când dumnevoastră aţi început să deszăpeziţi acest parc, dar este un sloi de gheaţă foarte impunător", a menţionat Silvia Radu.



"Avem foarte multe alei în parcuri. Nu ne ajung astăzi 50 de muncitori ca să lucrăm într-un regim normal", a spus Eliferii Hăruţa, şeful asociaţiei "Spaţii Verzi".



Muncitorii, care lucrează fără oprire de câteva zile, se plâng că sunt sleiţi de puteri:



"Curăţim tot ce este de curăţit şi scările şi marginile la alee. E foarte greu."



Trotuarele din jurul Pieţei Centrale s-au transformat în zone pentru depozitarea zăpezii, s-a aratat indignată Radu: "Mersul prin Piaţa Centrală este asemenea unei curse cu obstacole. De exemplu acest morman de gheaţă şi zăpadă are înălţimea de peste un metru".



"Vreau să îl avertizez pe domnul director de la Piaţa Centrală că îi dau un avertisment public foarte dur şi la următorul va trebui să îşi prezinte demisia, fiindcă o astfel de poziţie, de lipsă de atitudine într-o situaţie de criză este absolut intolerabilă", a declarat Radu.



Şi oamenii se plâng că le este greu să se deplaseze printre tarabe: "Ne deranjează, sunt bătrâni care trebuie să se păzească. Trebuie de curăţat. Fac ei ceva pentru oameni".



De partea cealaltă, vânzătorii spun că nu au unde duce zăpada şi de aceea au lăsat-o în mijlocul drumului: "Noi în an puneam zăpada în pachet şi o duceam după gherete, dar anul acesta am lăsat-o aşa pentru că nu avem condiţii de dus".



După ce au fost certaţi, funcţionarii au curăţat perimetrul de la intrarea în piaţă, chiar dacă aceste obligaţiuni le revin agenţilor economici.



"A fost evacuată zăpada din teritoriul întreprinderii. Ceea ce s-a referit doamna primar, din strada Armenească, teritoriu care nu ne aparţine. Am luat în consideraţie ce a spus doamna primar şi am făcut ordine", a precizat Victor Gutium, directorul Pieţei Centrale.



Totuşi, unii antreprenori refuză să cureţe zăpada, chiar dacă în ultima săptămână, 73 de agenţi economici au primit amenzi de până la 9.000 de lei.



Locuitorii Capitalei spun că îşi pun viaţa în pericol la fiecare ieşire în oraş:



"Lumea vedeţi cum merge parcă zboară. Mă duc să i-au o franzelă şi gata nu ies mai mult.



"Merg ca o băbuţă de 90 de ani. Altfel e imposibil. - E multă gheaţă - Chiar e foarte multă gheaţă".



În ultimele patru zile, aproximativ 300 de persoane au suferit diferite traumatisme din cauza poleiului format pe străzi.