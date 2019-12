Monumentul închinat eroilor căzuţi în Primul Război Mondial din Olăneşti, vandalizat

În Olăneşti, raionul Ștefan-Vodă, monumentul închinat eroilor căzuţi în Primul Război Mondial a fost vandalizat chiar înainte de a fi inaugurat. Reprezentanţii asociației care s-a ocupat de renovare îi acuză pe consilierii socialiști din sat, care s-au împotrivit ridicării edificiului din motiv că pe placa din bronz trebuia să fie chipul grănicerului român Aurelian Mihăilescu, ucis de bolșevici în 1923.



Monumentul urma să fie inaugurat săptămâna aceasta. Potrivit avocatului Iulian Rusanovschi, care este și reprezentant al asociației ”Monumentum”, primarul localității i-a spus luni că edificiul a fost vandalizat și că evenimentul nu va mai avea loc.



”Mi-a spus că dacă am nevoie, atunci să-mi depun eu singur această plângere la Procuratură, că lui nu-i trebuie. Dar atrag atenția că la intrarea în parc există o cameră video focusată exact pe monument, care-i funcțională. Deci, se poate afla cine este făptașul”, a spus avocatul, Iulian Rusanovschi.



Potrivit lui Iulian Rusanovschi, preotul bisericii din Olănești ar fi vrut să împiedice inaugurarea monumentului, deoarece la eveniment era invitat un episcop din cadrul Mitropoliei Basarabiei.



”Preotul din sat a depus o cerere la primărie, pentru a i se da parcul pentru manifestări religioase inventate pe perioada acestei săptămâni, ca în cazul în care vom veni să inaugurăm monumentul, dumnealui să poată împiedica acest eveniment, a spus avocatul, Iulian Rusanovschi.”



Preotul Constantin Portărescu, care e afiliat Mitropoliei Moldovei, recunoaşte că a depus cererea la primăria pentru a împiedica inaugurarea, dar susţine că nu e implicat în acţiunea de vandalizare.



”A insistat la ceea ca el să vină să sfințească cu episcopul Basarabiei de Sud, care n-are nimic cu comunitatea noastră, fiindcă după cum am mai spus noi suntem sub jurisdicția Mitropoliei Moldovei și asta a fost unica împotrivire pe care am avut-o ca preot”, a spus parohul bisericii din Olănești, Constantin Portărescu.



Am încercat să obținem o reacție și de la primarul localității, Iurie Ostafii. Solicitat telefonic, acesta a spus că nu se află la primărie însă ar putea să ne ofere un interviu prin telefon. Ulterior însă nu a mai răspuns la telefon. Sătenii vor ca autorii actului de vandalism să fie găsiți și pedepsiți.



”Monumentul este un lucru sfânt pentru satul nostru. Cel care a venit și a făcut lucrul acesta urât, în primul rând nu are suflet în el.”



”Să ajungă la o oarecare înțelegere, să nu calce onoarea unor persoane, deoarece aici merge vorba de educația omului.”



Avocatul Iulian Rusanovschi a depus o sesizare la Procuratura din Ștefan-Vodă. Procurorul Vladislav Guzic a spus că și Inspectoratul de Poliție Ștefan-Vodă s-a autosesizat și că urmează să fie identificate persoanele implicate în actul de vandalism. Totodată, istoricul şi deputatul Octavian Ţîcu a scris pe pagina sa de facebook că cetăţenilor români din Republica Moldova, implicaţi în astfel de acţiuni, ar trebui să li se retragă cetăţenia. O propunere similară a avut şi deputatul român Constantin Codreanu, care a cerut retragerea cetăţeniei române celor implicaţi în acest caz. Monumentul eroilor căzuţi în Primul Război Mondial şi grănicerilor ucişi de bolşevici a fost ridicat în 1933, dar a fost distrus în 1945. Grănicerul român Aurelian Mihăilescu a fost decorat post-mortem de Regele Ferdinand I, după ce a fost ucis în timp ce pazea hotarul Nistrului lângă pichetul de la Olănești.

