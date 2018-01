Monumentul de la complexul memorial din satul Nemţeni, VANDALIZAT. Au apărut inscripţii şi a fost vopsit în culorile tricolorului

Monumentul de la complexul memorial din satul Nemţeni, raionul Hânceşti, a fost vandalizat. Acum câteva zile, pe tancul de pe timpurile celui de-al doilea Război Mondial au apărut inscripţii şi a fost vopsit în culorile tricolorului.

Localnicii sunt indignat de comportamentul celor care au vandalizat complexul memorial.



"Nu am văzut nimic, pur şi simplu am aruncat ochi acolo şi am văzut că sunt schimbări. Clar că nu e normal, el stee acolo, vine acolo copil, face o poză", a spus un localnic.



"Aceşti oameni trebuie să fie puşi la punct. Clar că este un monument care trebuie să fie păstrat",a zis un localnic.



"Probabil nu au fost educaţi cum trebuie", spus un localnic.



Dacă înainte acest complex memorial era o adevărată atracţie turistică, acum acestea se află printre gunoaie. Tinerii vin aici ca să se distreze, iar ulterior las în urma lor mizerie.



Cazul este investigat de poliţia care va stabili dacă aceste încălcări cad sub incidenţa Codului Penal sau cel al Contravenţional.



"Au fost acumulate materiale necesare, urmează să fie examinat. La depistarea făptuitorului, aceştia vor fi traşi la răspundere, conform legislaţiei în vigoare, au fost audiaţi martorii, oamenii nu au văzut pe cineva, dar faptul că a fost vopsit monumentul", a declarat Vasile Doboş, şef Sector de Poliţie.



Suma pagubelor urmează să fie stabilită. Complexul memorial este în subordinea Ministerului Culturii.