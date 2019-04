Montreal a fost desemnat cel mai "Heavy Metal" oraş DIN LUME

Orașul Montreal din Canada a fost recunoscut oficial ca fiind un oraș a cărui scenă metal este foarte importantă pentru comunitate.



Totul a pornit de la moțiunea propusă de către un consilier local prin care se dorea recunoașterea orașului a fiind 'a city of excellence in the world of metal music'.



Propunerea a trecut în unanimitate după ce a fost înaintată de consilierul local Craig Sauve și susținută și de alți doi colegi.



Înaintea votului Sauve i-a pus pe cei în sala să asculte piese de la Cryptopsy, Necrotic Mutation și Despised Icon pentru a-și susține propunerea.



"It’s about time to collectively recognise the contribution of Quebecois metal music, our local scene and the thousands of people who have contributed to help make our city’s metal scene shine across the world-stage."



Consilierul a declarat că scena metal din Montreal are un rol esențial în ecosistemul cultural al orașului.



După ce moțiunea a trecut doar cu voturi favorabile, Sauve a declarat: "It's a good day for our metal community. It's an immense thrill to be able to talk about this art form that I love so dearly. We’ve been getting an amazing response around the world."