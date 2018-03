Monica Babuc: Școlile care au trecut prin procesul de optimizare vor fi redeschise doar dacă va dori comunitatea

Școlile care au trecut prin procesul de optimizare vor fi redeschise doar dacă acest lucru își va dori comunitatea. Acesta a fost unul dintre subiectele discutate cu ministrul Educației şi Culturii, Monica Babuc, aseară la emisiunea Fabrika.

Demnitarul a reamintit că autorităţile evaluează fiecare caz în parte de închidere a instituţiilor de învăţământ şi care a fost impactul asupra elevilor şi pedagogilor.



"Am încercat să vedem dacă au existat anumite avantaje economice după închiderea școlilor: dacă s-au economisit bani, dacă acești bani au mers pentru educație", a spus ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc.



Monica Babuc a făcut lumină și în cazul redeschiderii școlii din satul Țepilova, raionul Soroca, după care unii părinți nu și-au mai dorit acest lucru.



"Am văzut și o sumedenie de presiuni inclusiv și de la mijloacele media care se foloseau de nedecizia unor părinți care sigur că ezitau. Era vorba despre o școală care avea o condiție foarte bună și era vorba de copii din clasele primare. Scandalul care s-a iscat aici nu ține deloc de interesul copiilor și a părinților", a spus ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc



Ministrul Educaţiei a vorbit și despre reducerea în jumătate a numărului de rapoarte pe care trebuie să le elaboreze profesorii.



"În opt raioane din Republica Moldova au fost făcute școlarizări a modului în care trebuie să fie făcută raportarea și au fost aduse la cunoștință a peste 540 de angajați din domeniu din educație" a spus ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc.



Monica Babuc a mai declarat că în acest an urmează să fie revizuită şi programa şcolară, iar elevii vor putea să-și aleagă mai multe discipline opționale. De asemenea, demnitarul a anunţat că lefurile profesorilor vor fi majorate în mai multe etape cu până la 50 la sută. La începutul lui septembrie 2017, salariile cadrelor didactice au crescut cu 11 procente.