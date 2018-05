Monica Babuc s-a întâlnit cu 150 de studenți. Tinerii au reclamat problemele din cămine

FOTO: publika.md

150 de tineri din Capitală s-au plâns ministrului Monica Babuc de condiţiile proaste din cămine. În cadrul unei întâlniri organizată de Tineretul Democrat din Chișinău, participanţii au discutat despre accesul dificil la duş şi lipsa internetului în sălile de lectură.



"Sunt cămine în care tinerii au acces la dușuri doar câteva ore pe zi. De asemenea, tinerii au nevoie de acces la informații și ar fi ok ca tinerii să aibă acces la wifi gratuit, măcar în sălile de lectură."



"Am fost și la cămine de la școli profesionale. Acolo, mai ales în suburbiile Chișinăului, am fost personal la Bubuieci, și acolo, doamnă ministru, să faceți și dumneavoastră o vizită. Veți vedea descoperi multe chestii noi. "



Monica Babuc spune că deşi ea tot a trăit în perioada când duşul la cămin era deschis doar de trei ori pe săptămână, nu e bine ca în secolul 21 lucrurile să rămână la fel. Şefa de la Educaţie a promis că va aborda problemele cu administraţia instituţiilor de învăţământ.



"Cum se poate să-ți închipui că un om se spală de trei ori pe săptămână sau cum? Trebuie să facem tot posibilul, ca să solicităm administrațiilor universităților la care învățați să vă ofere aceste condiții nu de lux, dar de normalitate", a spus ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc.



În total, în țară sunt 82 de cămine în care sunt cazați aproximativ 20 de mii de studenți. Pentru cazare, tinerii achită lunar între 135 şi 590 de lei.