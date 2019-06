Monica Babuc, mesaj EMOŢIONANT: Am împărtășit aspirații, am trăit o mică VIAȚĂ, tumultoasă și intensă. Vă mulţumesc

Fostul ministru al Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc, le-a mulţumit tuturor colegilor pentru munca depusă la Guvern, pentru colaborare, încredere şi sprijin.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Monica Babuc a menţionat că în ultimii șase ani a avut şansa să muncească alături de o oameni care au aceleaşi valori.

"Am lucrat alături cu oameni care au același crez ca și mine: acela de a servi spiritualitatea și valorile noastre naționale prin cultură, educație, cercetare. Am încercat să fim alături de sportivii noștri în efortul lor colosal pentru a obține performanțe notorii. Am împărtășit aspirațiile și inițiativele tinerilor prin susținerea proiectelor acestora. De fapt, am trăit o mică viaţă, tumultoasa și intensă în procesul realizării acestor deziderate. Despre ce și cum a ieșit - e o altă poveste, lungă și mai degrabă frumoasă, despre care voi vorbi mai târziu.

Deocamdată, însă, vreau să spun MULȚUMESC:

Colegilor din Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii pentru dedicație și solidaritate!

Colegilor mei din Guvernul Republicii Moldova pentru colaborare exemplară!

Colegilor mei de echipa politică din PDM pentru încredere și sprijin!