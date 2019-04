Monica Babuc a vizitat o întreprindere de panificaţie. Muncitorii resimt efectele reformei fiscale

Reforma fiscală demostrează încă o dată că afacerile din ţară au început să meargă mai bine. Este şi cazul unei întreprinderi de panificaţie din raionul Ialoveni. La doar jumătate de an de la înfiinţare, aceasta a cucerit deja clienţii de peste Prut. Peste 70 la sută din produse ajung pe rafturile din România, iar restul sunt vândute în magazinele din ţară.



Alexandra Chetric are 24 de ani şi este unul din cei 50 de angajaţi ai întreprinderii. Tânăra lucrează aici încă de când s-a deschis fabrica. Deşi a vrut să plece peste hotare, fata spune că locul de muncă și salariul pe care îl primeşte, au convins-o să rămână acasă.



"Când s-a deschis întreprinderea aceasta de panificaţie, am hotărât să rămân mai aproape de casă să lucrez. Salariul în funcţie de câte ore lucrezi, eu de exemplu sunt mulţumită de salariu care îl primesc", a menţionat Alexandra Chetric, cofetar.



Afacerea a fost pusă pe roate de doi tineri din satul Suruceni. Aceştia afirmă că datorită reformei fiscale implementate de guvernul Filip, întreprinderile mici dau roade mari. Asta pentru că pachetul de legi i-a scăpat de o parte din impozite şi de controale nejustificate.



"Oricând putem pleca, oricine poate să plece să facă ceva, dar hai să încercăm acasă. În ultima perioadă să fim sinceri sunt ceva avantaje. Aceleaşi impozite care au fost micşorate. -Ce planuri de viitor aveţi? -Să producem zece tone pe zi şi să avem piaţă de desfacere unde să comercializăm produsul", a precizat Sergiu Mihailov, administratorul întreprinderii de panificaţie.



Întreprinderea a fost vizitată şi de deputatul Monica Babuc. Aceasta a ales să facă prima vizită în teritoriu în raionul de baştină. Democrata a candidat pentru fotoliul de deputat în circumscripţia uninominală din Ialoveni. Babuc a ţinut să se asigure că reforma fiscală i-a determinat pe antreprenori să creeze condiţii mai bune pentru muncitorii fabricii.



"Ne-am întâlnit cu oameni care sunt mulţumiţi că au un loc de muncă în condiţii foarte bune şi cu salarii rezonabile la ei acasă. Şi managerul acestei instituţii a vorbit despre faptul că în ultimii trei ani au resimţit schimbările benefice care se produc în economia Republicii Moldova", a declarat Monica Babauc.



Reforma fiscală a intrat în vigoare anul trecut. Aceasta prevede impozite pe venit mai mici pentru angajaţi, taxe reduse pentru anumite categorii de afaceri, dar şi declararea voluntară a bunurilor.