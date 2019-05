Monica Babuc a făcut dezvăluiri despre Maia Sandu. Ce a declarat liderul PAS

"Să moară satele!". Asta ar fi declarat liderul PAS, Maia Sandu, în timpul mandatului său de ministru al Educaţiei, întrebată despre consecinţele deciziei de a închide mai multe şcoli din ţară. Dezvăluirile au fost făcute de actualul ministru al Educaţiei, Monica Babuc, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Înregistrare video a fost făcută pe fundalul şcolii din satul Fârlădeni, raionul Hânceşti. Instituţia a fost redeschisă recent, la decizia Guvernului Filip.



"Când am ajuns la unul dintre cele mai spinoase subiecte - finanţarea învăţământului - unul dintre colegii noştrii a adresat o întrebare, zicând: "Doamna ministru, dacă aprobăm fără modificări ceea ce propuneţi Dumneavoastră, o bună parte din satele Moldovei vor muri. Ştiţi ce a răspuns, oameni buni, doamna Sandu atunci la aceasta întrebare? "Să moară", - a zis ea. "Să moară satele, căci civilizaţia mondială s-a născut în mediul citadin, adică în oraşe", a spus ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc.



Ca urmare, în perioada, când Maia Sandu ocupa funcţia de ministru al Educaţiei peste o sută de şcoli au fost închise.



"Eu ştiu sigur, însă, că dacă a rostit cu sânge rece asemenea cuvinte, înseamnă că nu a iubit niciodată satele Moldovei. Eu nu am vrut ca niciun sat din Republica Moldova să moară. Am găsit pe marginea drumului florile de câmp, foarte cunoscute la noi sub denumirea de "floarea ruşinii". Nu ştiu de ce, doamna Sandu, când le.am cules, m-am gândit la Dumneavaostră", a spus ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc.



Monica Babuc a mai vorbit despre măsurile luate de Guvernul Filip. Printre acestea se numără revizuirea deciziei de închidere a şcolilor, majorarea salariilor de bază a cadrelor didactice astfel încât din 2017 acestea au crescut cu peste 1700 de lei, adică cu 49 la sută. Creşterea în timpul mandatul lui Sandu nu a depăşit nici 25 de procente.



"Am majorat îndemnizaţia tânărului specialist de la 45 la 120 de mii. Pentru asta am micşorat norma tânărului specialist pe perioada sa de activitate ca şi tânăr specialist de la 18 la 14 ore săptămânal. Colegile padagogice în 2015, în mandatul Maiei Sandu, şi-au sistat activitatea de admitere. Noi avem astăzi o gaură de 2200 de locuri lipsă de padagogi, inclusiv, şi de aceasta. Am redeschis la cinci colegii padagogice 250 de locuri pentru admitere", a spus ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc.



Printre alte măsuri se numără oferirea grătuită a cursurilor de formare continuă pentru 11500 de padagogi. De asemenea, ca urmare a reformei din 2018, profesorii prezintă cu 40 la sută mai puţine rapoarte. Maia Sandu nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta aceste informaţii.



Nu este pentru prima dată, când Maia Sandu face declaraţii controversate. Potrivit unui document apărut în presă, pe când era ministru al Educaţiei, Maia Sandu a blocat un proiect de lege elaborat de ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Proiectul prevedea creşterea indemnizaţiei unice oferite la naşterea copilului de la 3100 de lei până la 5500 de lei şi acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru copiii adoptaţi, orfani, cei rămaşi temporar fără ocrotire părintească, inclusiv pentru continuarea studiilor, dar şi pentru mamele neasigurate.

Fostul ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ruxanda Glavan a declarat că Maia Sandu susţinea atunci că părinţii, şi nu statul, trebuie să-şi întreţină copiii. Mai mult, spunea Sandu, mamele ar trebui să muncească din greu pentru a-şi creşte odraslele.