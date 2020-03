Monetăria Regală Britanică a prezentat o monedă din aur de şapte kilograme

Moneda unicat are gravată imaginea unui automobil Aston Martin DB5, cu faimosul număr de înmatriculare BMT 216A, în chenarul unei ţevi de puşcă.Cu un diametru de 185 de milimetri, este cea mai mare monedă şi având cea mai mare valoare nominală emisă vreodată de Monetăria Regală în cei 1.100 de ani de activitate.Piesa, confecţionată folosind maşini pentru gravare şi apoi şlefuită manual, face parte dintr-o colecţie de monede comemorative şi lingouri din aur lansată înaintea premierei celui de-al 25-lea film din franciza James Bond, ''No Time To Die''.Din aceeaşi serie, mai fac parte o monedă din aur de două kilograme cu o valoare nominală de 2.000 de lire sterline şi care va fi comercializată la un preţ recomandat de 129.990 de lire sterline.Primele lingouri din metale preţioase James Bond, disponibile în varianta aur şi argint, sunt de asemenea incluse în noua colecţie.Acestea sunt inscripţionate cu titlurile celor 25 de filme din franciza Bond şi vor fi disponibile pentru achiziţionare de la jumătatea lunii martie."Când s-a ivit oportunitatea de a crea o monedă Bond, a trebuit să accept provocarea. Mi s-a părut un privilegiu incredibil - cea mai mare realizare din cariera mea şi cel mai de succes proiect", spune Laura Clancy, creatoarea designului pentru moneda de şapte kilograme.În plus faţă de monedele de mari dimensiuni, colecţia Bond conţine de asemenea trei modele suplimentare în aur şi argint care, atunci când sunt puse una lângă alta, scot la iveală faimosul simbol 007.''No Time To Die'', cu Daniel Craig pentru ultima oară în rolul James Bond, va avea premiera pe 2 aprilie în cinematografele din Marea Britanie.