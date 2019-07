Momentul terifiant în care motorul unui avion se dezintegrează în timpul zborului. Aeronava cu 150 de pasageri a aterizat de urgență

Aeronava companiei Delta a decolat din Atlanta și se îndrepta, luni seara, spre Baltimore, când unul dintre motoarele avionului a luat foc. Pilotul a efectuat o aterizare de urgență în Raleigh, Carolina de Nord, scrie libertatea.ro.

Pasagerii avionului MD-88 au trecut prin momente de panică. Unii dintre ei au început să se roage, iar alții au încercat să trimită mesaje familiei lor cu câteva înainte de aterizarea forțată.

„După ce am auzit o bubuitură, am văzut că ieșea fum din cabină. Atunci am început să intrăm în panică. Căpitanul ne-a spus că am pierdut un motor și ne pregătim să facem o aterizare de urgență”, a povestit unul dintre pasagerii avionului.