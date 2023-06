MOMENTUL reținerii individului care a înjunghiat patru copii și un adult într-un parc din Franța

Atac într-un parc din Franța. Cel puţin cinci persoane, printre care patru copii de vârstă mică, au fost răniţi joi dimineaţă într-un parc din oraşul Annecy din estul Franţei. Atacatorul a fost reţinut de poliţie.



În jurul orei 9.45, un bărbat înarmat cu un cuțit a intrat într-un parc de joacă pentru copii de lângă faimosul lac al orașului Annecy și a atacat un grup de copii în vârstă de aproximativ trei ani în timp ce se jucau, scrie AFP, citat de Digi24.



Un "atac absolut laş", a denunţat preşedintele Emmanuel Macron pe Twitter. "Laşitate absolută în această dimineaţă într-un parc din Annecy. Copiii şi un adult se zbat între viaţă şi moarte. Naţiunea este în stare de şoc. Gândurile noastre sunt alături de ei, de familiile lor şi de serviciile de urgenţă", a scris preşedintele.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.