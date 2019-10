Momentul în care un pod se prăbuşeşte peste mai multe bărci de pescuit: Sunt victime (VIDEO)

Şase persoane au fost rănite grav după ce un pod s-a prăbuşit marţi într-un port din nord-estul Taiwanului, strivind mai multe bărci de pescuit, iar mai multe echipaje ar putea fi rămas blocate în interiorul ambarcaţiunilor, au anunţat autorităţile locale, potrivit Reuters.

Cel puţin nouă persoane au căzut în apă şi şapte au fost salvate, şase persoane fiind rănite grav, a informat marţi Agenţia Centrală de Ştiri din Taiwan.

Scafandrii i-au căutat pe cei care ar putea fi blocaţi în câteva bărci de pescuit, au declarat pentru Reuters doi oficiali guvernamentali din oraşul-port Suao.

"Podul s-a prăbuşit în jurul orei 9:30 dimineaţa, în timp ce un vehicul cisternă petrolieră se afla pe el, după care vehiculul a luat foc", a declarat Shih I-Chun, secretarul primarului oraşului. „Ne-am temut că unii pescari ar fi putut fi blocaţi în bărci”, a explicat acesta.

Autorităţile au înfiinţat un centru de urgenţă, iar armata a anunţat că militarii au ajutat la eforturile de salvare.

