Momentul în care un Ferrari în valoare de 600.000 de euro intră violent într-o mașină, care circula regulamentar (VIDEO)

Un Ferrari, în valoare de 600.000 de dolari, a intrat cu viteză într-o mașină, care se deplasa în mod regulamentar, după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc pe o stradă aglomerată din Melbourne, Australia, iar momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere, scrie Antena3.

Impactul a fost atât de puternic încât mașina lovită a fost proiectată peste altă mașină. Din fericire, toți cei trei șoferi implicați au supraviețuit.

"Eram staționat în trafic când, brusc, am auzit un Ferrari gonind pe drum, iar mașina pur și simplu a sărit și s-a prăbușit peste altă mașină. Am ieșit din mașină și am alergat până la vehiculul celuilalt bărbat și l-am scos", a explicat un martor ocular.