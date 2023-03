Momentul în care un carusel în formă de roată, plin cu oameni, se prăbușește brusc, într-un parc din Ajmer (IMAGINI TERIFIANTE)

Imagini terifiante dintr-un parc de distracții din oraşul Ajmer din India. Martorii au surprins momentul în care un carusel în formă de roată, plin cu oameni, se prăbușește brusc. Potrivit presei locale, cel puţin 17 persoane au fost rănite şi transportate de urgenţă la spital.

Autorităţile susţin că accidentul s-a produs după ce un cablu s-a rupt, detașând platforma care se învârtea în jurul coloanei. Aceasta nu a rezistat greutăţii şi s-a prăbuşit cu viteză mare la pământ.

Poliţia a reţinut proprietarul caruselului, însă parcul de distracţii nu a fost închis în urma incidentului.

