Momentul în care un bărbat se salvează în ultima clipă din calea unui TIR scăpat de sub control (VIDEO)

Accident terifiant pe o autostradă din statul american Texas. Polițiștii se aflau la fața locului pentru a investiga un alt incident rutier, când, șoferul unui TIR a încercat să evite o mașină care a schimbat brusc benzile, ieșind de pe șosea și lovind vehiculele deja avariate, anunţă digi24.ro.

O persoană s-a salvat în ultima clipă, așa cum se poate observa în imaginile surprinse, scrie CNN.

Poliția investiga un accident între două mașini, când TIR-ul a încercat să evite un SUV roșu care a schimbat brusc benzile. Șoferul TIR-ului a pierdut controlul volanului, ieșind de pe șosea. Oamenii legii aflați la fața locului au reușit să fugă la timp. În urma incidentului, două persoane au fost rănite.

EXCLUSIVE VIDEO: KCBD crew captures video of semi crash on Slaton Highway. - Full story here: https://t.co/xb48usLmz4 pic.twitter.com/MMzf9rKQEf