Momentul în care un bărbat din Bucha își reîntâlnește câinele pe care îl pierduse în timpul atacurilor ruse (VIDEO)

Scene emoționante au avut loc în Bucha, unde soldații ucraineni au facilitat reîntâlnirea unui localnic cu câinele său husky, pe care l-a pierdut în urma cu câteva zile, în timpul atacurilor ruse, potrivit DailyStar, citează libertatea.ro. Momentul regăsirii dintre cei doi a fost filmat și s-a viralizat rapid pe internet.

În timpul luptelor, câinele s-a pierdut de stăpânul său. Animalul a fost găsit de soldații din Ucraina, care l-au adus înapoiat stăpânului. În imaginile publicate pe Twitter, se vede cum câinele aleargă către stăpânul său și scoate sunete de bucurie. Apoi, bărbatul își ia în brate animalul de companie. Bărbatul le-a mulțumit soldaților pentru că l-au ajutat să-și găsească câinele.

Reîntâlnirea dintre cei doi a fost filmată și postată pe rețelele de socializare, strângând mii de aprecieri.

this husky was reunited with her owner in war torn Bucha, Ukraine

(belwarriors IG) pic.twitter.com/NHiSkU3RQd