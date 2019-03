MOMENTUL în care un bărbat a fost luat pe sus, cu tot cu umbrelă, de VÂNTUL PUTERNIC (VIDEO)

Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost luat pe sus, cu tot cu umbrelă, de o furtună extrem de puternică. Incidentul a avut loc într-o piaţă publică din sudul Turciei.

Doi bărbaţi s-au ridicat să sprijine o umbrelă de soare pentru a nu fi luată şi ea pe sus de furtună. O idee nu tocmai potrivită pentru un al treilea bărbat care a sărit în ajutor şi s-a urcat pe stativul umbrelei, considerând că o va putea ţine în loc cu ajutorul greutăţii sale.

Sadik Kocadalli a fost în doar câteva secunde ridicat în aer 3-4 metri de rafala extrem de puternică. Pentru a evita o tragedie şi mai mare, omul a sărit instant de pe stativ, însă, la atingerea cu solul s-a rănit la gleznă.

De asemenea, un alt bărbat a fost rănit şi el în momentul în care a încercat să se îndepărteze de umbrela zburătoare.

Cei doi au fost transportaţi la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

"It's a bird, it's a plane, it's a man flying on an umbrella": Footage of a Turkish man flying through the air on an umbrella base after trying to hold it down during severe winds goes viral on social mediahttps://t.co/5P5eLRRgUQ pic.twitter.com/YH16pCgO1S