MOMENTUL în care un avion F-35 de 100 de milioane de lire sterline se prăbușește în mare, ratând decolarea de pe portavion (VIDEO)

scrie BBC

Înregistrarea arată un avion F-35 cum se pregătește de decolare de pe portavion, se îndreaptă spre rampa de lansare, însă, în loc să prindă viteză, aparatul pare să încetinească, iar când depășește marginea rampei se prăbușește pur si simplu în mare.

În momentul în care avionul F-35 este la marginea rampei se vede cum pilotul se ejectează din cockpit. Peste câteva secunde, în cadru apare o parașută alb cu roșu, care aterizează în mare, în fața portavionului de 65.000 de tone.

Ministerul a confirmat incidentul când a avut loc, pe 17 noiembrie, precizând că pilotul a fost recuperat în siguranță din Marea Mediterană. Se fac speculații că accidentul ar fi fost provocat din cauză că protecția care acoperea unul din motoare nu a fost scoasă înainte de decolare, mai scrie BBC.

În prezent, Marea Britanie, SUA și NATO fac eforturi pentru a recupera avionul de 100 de milioane de lire sterline din Marea Mediterană înaintea rușilor.

Avioanele de pe portavionul HMS Queen Elizabeth au participat la misiuni în Irak și Siria.

